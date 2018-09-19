Muhabir canlı yayında saldırıya uğradı

NewsOne TV kanal\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fan muhabir Darina Bilera, 31 ya\u015f\u0131ndaki Timur Tumgoev\u2019in Rusya\u2019ya iade edilmesini canl\u0131 yay\u0131nda anlatacakt\u0131.\r\n\r\n,Ancak hakaret yedi, \u00fcst\u00fcne yumurtalar at\u0131ld\u0131 ve en sonunda da yumrukland\u0131.\r\n\r\n,Bilera, b\u00fct\u00fcn bunlara ra\u011fmen yay\u0131na devam etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\r\n.,Kiev Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n \u00f6n\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015fen olayda, polisin yeterli m\u00fcdahaleyi yapmamas\u0131 dikkat \u00e7ekti.\r\n,Muhabire \u015fiddet uygulayan ki\u015filerin, Ukrayna\u2019n\u0131n do\u011fusunda Rus g\u00fc\u00e7leriyle sava\u015fan Timur Tumgoev\u2019in Rusya\u2019ya iade edilmesine kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kanlar oldu\u011fu bildirildi.\r\n