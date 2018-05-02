Muhalefetten flaş ittifak hamlesi: Yarın imzalar atılıyor

CHP, \u0130y\u0130 Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak konusunda anla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 resmen duyurdu.,Bu d\u00f6rt partinin genel ba\u015fkan\u0131 yar\u0131n saat 15.00'te kameralar\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7ecek ve ittifak\u0131n detaylar\u0131n\u0131 anlatacak. ,CHP, \u0130Y\u0130 Parti, SP ve DP yar\u0131n 15.00'te ittifak protokol\u00fc imzalayacak,Partiler Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde ilk turda kendi adaylar\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karacak. \r\n\r\n,\u0130kinci tura kalan isim 4 parti aday\u0131ndan kim olursa di\u011fer partiler de o aday\u0131 destekleyecek.