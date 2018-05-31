Muharrem İnce, Akşener'in lafını yuttu

Ak\u015fener'in bu s\u00f6zleri Muharrem \u0130nce'ye iki kez soruldu. \u0130nce, ikisinde de bu s\u00f6zlere cevap vermeyece\u011fini ifade etti.,Saha \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ederken Meral Ak\u015fener'den Muharrem \u0130nce'nin adayl\u0131\u011f\u0131 hakk\u0131nda bir a\u00e7\u0131klama geldi. \u0130kinci tura kendisinin kalmas\u0131 gerekti\u011fini belirten Ak\u015fener, "Muharrem \u0130nce ikinci tura kal\u0131rsa Erdo\u011fan farkla kazan\u0131r. Ben kal\u0131rsam kaybeder." dedi.,AK Parti ve MHP'nin olu\u015fturdu\u011fu Cumhur \u0130ttifak\u0131 ise ilk turda Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n se\u00e7imleri kazanaca\u011f\u0131na kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131yor. Anketler de bu y\u00f6nde.,Siyasi partiler ve Cumhurba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131 24 Haziran'da yap\u0131lacak se\u00e7imler i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken muhalefet cephesinde koltuk h\u0131rs\u0131yla sata\u015fmalar ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Millet \u0130ttifak\u0131 ad\u0131 alt\u0131nda bulu\u015fan CHP ile \u0130yi Parti, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a kar\u015f\u0131 ikinci tura kalabilmek i\u00e7in s\u0131k\u0131 bir yar\u0131\u015f i\u00e7erisinde.,Meral Ak\u015fener, ikinci tura Muharrem \u0130nce'nin kalmas\u0131 durumunda Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan fark yiyece\u011fini s\u00f6yledi. \u0130nce, bu s\u00f6zlere cevap vermedi.