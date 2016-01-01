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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
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Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından seçimlerle ilgili açıklama yapacak
DÜNYA
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Seçimin ardından Türkiye karşıtı skandal açıklama!
GÜNDEM
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Çipras, seçim zaferinden dolayı Erdoğan'ı kutladı!
SPOR
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UAFA'dan Galatasaray kararı
DÜNYA
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Almanya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti
SPOR
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TRT 1 Canlı İzle: İspanya - Fas maçı şifresiz canlı izle | İspanya Fas maçı skoru özeti VİDEO
YAŞAM
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Meteoroloji’den sel uyarısı
GÜNDEM
-
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
YAŞAM
-
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayata tutunamadı
GÜNDEM
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Eşyalarını almaya gelen karısını 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı
DÜNYA
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İran 1,300 ürünün ithalatını yasakladı
SPOR
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Özet izle: Suudi Arabistan 2-1 Mısır maçı özeti ve golleri izle | Arabistan Mısır maçı skoru özeti VİDEO
GÜNDEM
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İbrahim Kalın'dan PKK ağzıyla konuşan BBC muhabirine tokat gibi cevap
GÜNDEM
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CHP'li Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti
SPOR
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Özet İzle: Uruguay 3-0 Rusya maçı özeti ve golleri izle | Uruguay Rusya maçı skoru özeti VİDEO
SPOR
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Dünya Kupası tarihinin en yaşlı oyuncusu oldu
GÜNDEM
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Sonuçlar değişti! İyi Parti'ye 24 Haziran'da bir şok daha...
YAŞAM
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25 Haziran hava durumu | Bugün hava nasıl?
YAŞAM
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Meteoroloji'den çok kritik uyarı geldi!
POLİTİKA
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24 Haziran genel Genel Seçim Sonuçları, Partilerin Oy oranı | Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, adayların oy oranı
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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Seçimin ardından İnce'den Erdoğan'a telefon geldi.
Türkiye'de Bugün
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