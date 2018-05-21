Muharrem İnce'den açıklama! İptal edilebilir

CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce twitter hesba\u0131ndan a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,\u0130nce mitinginin iptal edildi\u011fini duyurdu ve gerek\u00e7esini \u015f\u00f6yle a\u00e7\u0131klad\u0131:,\u0130nce, Twitter hesab\u0131ndan "Sesim k\u0131s\u0131ld\u0131, yar\u0131n yapmay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z Zonguldak ve Bart\u0131n mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmay\u0131n. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde telafi ederiz." payla\u015f\u0131m\u0131nda bulundu. ,\u0130nce'nin bu payla\u015f\u0131m\u0131 milletvekili aday listesi kesinle\u015fmesinin ard\u0131ndan yapmas\u0131 dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131. ,Listeden rahats\u0131z oldu\u011fu iddia edilen \u0130nce'nin CHP Genel Merkezi'ne gidece\u011fi iddia edildi.