Muharrem İnce'den cuma namazı gafı

Kahramanmara\u015f'ta halka hitap eden Muharrem \u0130nce, 15 ya\u015f\u0131ndan beri her g\u00fcn cuma namaz\u0131 k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,24 Haziran'daki se\u00e7imlere k\u0131sa bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, mitinglerine devam ediyor.\r\n\r\n,Mitinglerde muhafazakar kesime s\u0131cak mesajlar veren \u0130nce, mitingde bir gafa imza att\u0131.\r\n\r\n,\u0130nce, "Ben be\u015f vakit namaz k\u0131l\u0131yorum falan de\u011filim ama her g\u00fcn Allah'a \u015f\u00fck\u00fcr, 15 ya\u015f\u0131ndan beri cuma namaz\u0131 k\u0131l\u0131yorum. ,Sakl\u0131 gizli bir \u015fey de\u011fil ki bu. ,Se\u00e7im d\u00f6nemi yapt\u0131\u011f\u0131m bir i\u015f de de\u011fil. ,Arada bir de sabah namaz\u0131 k\u0131lar\u0131m" dedi.