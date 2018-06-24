Muharrem İnce'den flaş karar

Muharrem \u0130nce, Twitter'dan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 mesajda "Anadolu Ajans\u0131 manip\u00fclasyon yap\u0131yor, Erdo\u011fan\u2019\u0131n y\u00fcksek oy ald\u0131\u011f\u0131 yerlerin sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6ncelikli veriyor. \r\n,Sand\u0131k g\u00f6revlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sand\u0131klar\u0131 terk etmeyin." dedi.\r\n,Muharrem \u0130nce, Twitter adresinden se\u00e7ime ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 son a\u00e7\u0131klamada...,Televizyonlarda ise Anadolu Ajans\u0131 kaynakl\u0131 sand\u0131klar\u0131n y\u00fczde 85\u2019inin a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde haberler yap\u0131lmakta\/sonu\u00e7 a\u00e7\u0131klanmaktad\u0131r. Sand\u0131klar\u0131 terk etmeyin" dedi.\r\n,CHP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, saat 23.24'te yeni bir tweet daha att\u0131. \r\n\r\n,\u0130nce, "Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu\u2019nun ge\u00e7ici se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 ilan etmesinden sonra bir a\u00e7\u0131klama yapaca\u011f\u0131m." ifadelerini kulland\u0131.,"Sand\u0131k g\u00f6revlisi arkada\u015flar\u0131m; an itibariyle YSK\u2019n\u0131n sisteminde sand\u0131klar\u0131n y\u00fczde 37\u2019si a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f g\u00f6z\u00fckmektedir. \r\n,.