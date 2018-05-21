Muharrem İnce'den yeni karar!

CHP'de d\u00fcn gece ya\u015fanan liste depreminden sonra sosyal medyadan "sesim k\u0131s\u0131ld\u0131" diyerek Zonguldak ve Bart\u0131n mitinglerini iptal edebilece\u011fini duyuran Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce'nin bug\u00fcnk\u00fc mitingleri iptal oldu denilmi\u015fti. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Aday\u0131 Muharrem \u0130nce\u2019nin iptal edildi\u011fi bildirilen Bart\u0131n ve Zonguldak mitinglerinin yap\u0131laca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n,D\u00fcn gece CHP'de vekil listelerinin belli olmas\u0131yla Muharrem \u0130nce\u2019ye yak\u0131n yakla\u015f\u0131k 20 milletvekilinden \u00e7o\u011funlu\u011funun aday listelerine girmedi\u011fi g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. ,\u0130nce\u2019ye yak\u0131n milletvekillerinden Nam\u0131k Havutca, R\u0131za Yal\u00e7\u0131nkaya, B\u00fclent \u00d6z, B\u00fclent Bekta\u015fo\u011flu, Mehmet G\u00f6ker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Ak\u0131n \u00dcst\u00fcnda\u011f, \u015eerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yap\u0131lmad\u0131. ,Aday olan isimler aras\u0131nda sadece Tanju \u00d6zcan ve Ya\u015far T\u00fcz\u00fcn listelerde yer ald\u0131. ,Listelerin a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Muharrem \u0130nce'ye yak\u0131n isimlerde b\u00fcy\u00fck rahats\u0131zl\u0131k oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,\u0130nce'nin ekibinden yaln\u0131zca 2 ismin olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dikkat \u00e7eken bir geli\u015fme ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131. CHP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, listenin ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Twitter'dan "Sesim k\u0131s\u0131ld\u0131" diyerek Zonguldak ve Bart\u0131n mitinglerini iptal edebilece\u011fini duyurmu\u015ftu:,CHP kulislerinde konu\u015fulan bir iddiaya g\u00f6re \u0130nce'nin, Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'yla g\u00f6r\u00fc\u015fmesi bekleniyordu.