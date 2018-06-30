Muharrem İnce ile ilgili flaş iddia

CHP'lilerin istemesine ra\u011fmen Muharrem \u0130nce'nin Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile koltuk kavgas\u0131na girmemesinin sebebinin belli oldu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,''Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: Kaybettin Muharrem, sana \u0130stanbul'u verelim\r\n\r\n,Ensonhaber'de yer alan analizde, Ankara kulislerini sallayan bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,CHP'lilerin Twitter'da "Hepimiz \u0130zmir'e ta\u015f\u0131nsak, Muharrem \u0130nce ba\u015fkan\u0131m\u0131z olsa" hayalinin ger\u00e7ek olaca\u011f\u0131 yaz\u0131lan yaz\u0131da ilgin\u00e7 konulara de\u011finildi.\r\n\r\n,Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu (Bir s\u00fcre d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckten sonra): Tamam''\r\n\r\n,Muharrem \u0130nce: \u0130stanbul'dan aday olmam \u00e7ok riskli, \u0130zmir'i istiyorum\r\n\r\n,CHP'de genel ba\u015fkanl\u0131k yar\u0131\u015f\u0131n\u0131n olaca\u011f\u0131 kurultay 2023'teki Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Se\u00e7imi \u00f6ncesine ertelenmi\u015f oldu. ,Muharrem \u0130nce'nin yakalad\u0131\u011f\u0131 r\u00fczg\u00e2r\u0131 \u0130zmir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ile daha da g\u00fc\u00e7lendirip as\u0131l hesapla\u015fmay\u0131 2023 \u00f6ncesine b\u0131rakmak istedi\u011fi konu\u015fuluyor.,Muharrem \u0130nce, se\u00e7im gecesi se\u00e7imi kaybedi\u015fini Ankara Swissotel'in 8. kat\u0131ndaki kral dairesinden izledi. Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile \u0130nce aras\u0131nda se\u00e7imden sonra yap\u0131lan son g\u00f6r\u00fc\u015fmenin de \u015fu \u015fekilde oldu\u011fu iddia edildi:\r\n\r\n,.