Muharrem İnce ilk vaadini açıkladı

CHP Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce ilk vaadini a\u00e7\u0131klad\u0131.,CHP Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Yalova Milletvekili Muharrem \u0130nce,"19 May\u0131s ve 29 Ekim'de size ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131 gidermek i\u00e7in 500 TL para verece\u011fiz. ,19 May\u0131s'ta gen\u00e7lik bursu, 29 Ekim'de Cumhuriyet bursu verece\u011fim." dedi. ,CHP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, cezaevinde bulunan bir di\u011fer Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f'\u0131 \u00c7ar\u015famba G\u00fcn\u00fc ziyaret edece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,\u0130nce \u015f\u00f6yle devam etti: "Ben kimseyi ay\u0131rm\u0131yorum. Say\u0131n Erdo\u011fan dahil. Ondan da randevu talep ettim. Memleketin sorunlar\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zmeye talibim kavga etmeye de\u011fil. \r\n\r\n,Derdim gelecek se\u00e7imler de\u011fil derdim gelecek nesiller. Kad\u0131nlar \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesin \u00e7ocuklar\u0131n tacize u\u011framas\u0131n istiyorum. "