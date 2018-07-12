Muharrem İnce itiraf etti: Yanlış yaptım!

Muharrem \u0130nce canl\u0131 yay\u0131nda itiraf etti: Yanl\u0131\u015f yapt\u0131m!,Muharrem \u0130nce, Habert\u00fcrk TV canl\u0131 yay\u0131n\u0131nda, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi kampanyas\u0131 s\u00fcrecini \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ama baz\u0131 hatalar yapt\u0131\u011f\u0131 itiraf\u0131nda bulundu.,Sunucu Didem Arslan Y\u0131lmaz'\u0131n 'ne hata yapt\u0131n\u0131z mesela' sorusu \u00fczerine ise \u0130nce 'apolet konusunu fazla uzatt\u0131m. Orada hata yapt\u0131m' dedi.,\u0130nce, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n iftar program\u0131na kat\u0131l\u0131p, Erdo\u011fan'\u0131 alk\u0131\u015flad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, Afrin kahraman\u0131 Metin Temel Pa\u015fa hakk\u0131nda 'se\u00e7ilirsem onun apoletlerini s\u00f6kece\u011fim' demi\u015fti.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imini kaybettikten sonra Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'yla liderlik yar\u0131\u015f\u0131na giren \u0130nce, bir sonraki se\u00e7imlerde de aday olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na mesaj verdi. Muharrem \u0130nce, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:,"Ben yeniden cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olaca\u011f\u0131m. Bu i\u015f burada bitmez. Bitmedi bu. Ben bitti demeden bitmez, bitmeyecek. Bunu ba\u015faraca\u011f\u0131z."