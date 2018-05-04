Muharrem İnce ne kadar oy alır? İşte son anket

24 Haziran se\u00e7imlerinde CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131n Muharrem \u0130nce oldu\u011fu siyaset kulislerini hareketlendirdi. ,24 Haziran se\u00e7imleri i\u00e7in geri say\u0131m s\u00fcrerken CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 art\u0131k netle\u015fti. Adayl\u0131k i\u00e7in ismi ge\u00e7enlerden biri olan \u0130lhan Kesici'nin d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama g\u00fcndeme bir anda bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc. K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun g\u00fcnlerdir s\u0131r gibi saklad\u011f\u0131 ismin Muharrem \u0130nce oldu\u011funu a\u00e7\u0131klayan Kesici 'Muharrem \u0130nce ad\u0131 \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131. Yetkili arkada\u015flar\u0131m\u0131zla konu\u015fmu\u015flar. Bu sabah bu m\u00fcnasebetle kendisini tebrik ettim' ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Kesici'nin bu s\u00f6zleri CHP kulislerini hareketlendirirken g\u00f6zler Muharrem \u0130nce'ye \u00e7evrildi. \u0130nce'nin adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n bug\u00fcn a\u00e7\u0131klanmas\u0131 beklenirken, gazeteci Fatih Altayl\u0131 bug\u00fcnk\u00fc "\u0130nce ismi bu anketten mi \u00e7\u0131kt\u0131?" ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131s\u0131nda, Konsensus Ara\u015ft\u0131rma \u015eirketi\u2019nin yapt\u0131\u011f\u0131 anketin sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,"Abdullah G\u00fcl, \u0130lhan Kesici ve Abd\u00fcllatif \u015eener gibi isimlerden Muharrem \u0130nce\u2019ye nas\u0131l gelindi?" diye soran Altayl\u0131, yap\u0131lan ankette se\u00e7menlere CHP'nin 3 farkl\u0131 aday\u0131n\u0131n AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Cumhhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan kar\u015f\u0131s\u0131ndaki \u015fans\u0131n\u0131n soruldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n,Anket sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 da payla\u015fan Altayl\u0131 \u015fu ifadeleri kulland\u0131;\r\n\r\n,"Soru \u015fu: Hi\u00e7bir aday ilk turda se\u00e7ilemezse 2. turda \u015fu adaylardan hangisini desteklersiniz?\r\n\r\n,\u0130lhan Kesici: Y\u00fczde 39.9 Recep Tayyip Erdo\u011fan: Y\u00fczde 60.1\r\n\r\n,\u0130lker Ba\u015fbu\u011f: Y\u00fczde 42.3 Recep Tayyip Erdo\u011fan: Y\u00fczde 57.7\r\n\r\n,Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: Y\u00fczde 42.3 Recep Tayyip Erdo\u011fan: Y\u00fczde 57.7\r\n\r\n,Muharrem \u0130nce: 44.9 Recep Tayyip Erdo\u011fan: Y\u00fczde 55.1\r\n\r\n,Bu anketi g\u00f6r\u00fcnce, \u201cAcaba Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu bu ankete g\u00f6re mi aday belirledi?\u201d sorusunu sormaktan kendimi alamad\u0131m.\r\n\r\n,KONSENSUS\u2019un yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 anketin yan\u0131 s\u0131ra, di\u011fer anket firmalar\u0131ndan ald\u0131\u011f\u0131m bilgiler birbirine yak\u0131n sonu\u00e7lar \u00e7\u0131kar\u0131yor.\r\n\r\n,Oranlar farkl\u0131 olsa da s\u0131ralamalar ve genel tablo de\u011fi\u015fmiyor.\r\n\r\nMuharrem \u0130nce\u2019nin 2. tura \u00e7\u0131kamayaca\u011f\u0131 ve 2. turda Ak\u015fener\u2019in olaca\u011f\u0131n\u0131 t\u00fcm anket\u00e7iler s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\n\r\nDi\u011fer yandan, CHP se\u00e7meninin de oy verebilece\u011fi merkez sa\u011f bir aday\u0131n kendi g\u00f6stermemi\u015f oldu\u011fu halde 2. tura \u00e7\u0131kmas\u0131yla da Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminin kazan\u0131lmas\u0131 \u015fans\u0131n\u0131 koruyor; \u00e7\u00fcnk\u00fc anketler Ak\u015fener\u2019in 2. turda \u0130nce\u2019ye g\u00f6re daha y\u00fcksek \u015fansa sahip olabilece\u011fini g\u00f6steriyor.",Bu durumda CHP y\u00f6netimi ve Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u201ckazan-kazan\u201d durumu ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\nCHP taban\u0131n\u0131n istedi\u011fi Muharrem \u0130nce, CHP\u2019nin aday\u0131 olmu\u015f oluyor.\r\n\r\nAncak 2. tura kalamamas\u0131 halinde, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu \u201c\u0130\u015fte en istedi\u011finiz, en CHP\u2019li aday\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131m, g\u00f6rd\u00fcn\u00fcz\u201d diyerek parti i\u00e7inde \u00f6nemli bir ele\u015ftiri noktas\u0131n\u0131 ortadan kald\u0131r\u0131p bir rakibi elimine etmi\u015f oluyor.\r\n