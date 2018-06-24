Muharrem İnce oyunu kullandı

CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 \u0130nce, oyunu Yalova'da kulland\u0131. Gergin oldu\u011fu g\u00f6r\u00fclen \u0130nce, burada bir kameraman\u0131 \u00f6nce azarlad\u0131 sonra \u00f6z\u00fcr diledi.\r\n,CHP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, oyunu Yalova'da kulland\u0131. Oy kullan\u0131rken kameralara poz veren \u0130nce'nin gergin oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,Oyunu kulland\u0131ktan sonra a\u00e7\u0131klama yapmak \u00fczere haz\u0131rlanan \u0130nce kendisini \u00e7eken kameraman gazetecilerden birine "O hareketi yapma \u00f6yle ya. Elimden tutup \u00e7ekiyorsun ya \u00e7ocuk \u00e7eker gibi." diyerek tepki g\u00f6sterdi.\r\n,\u0130nce daha sonra "Hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olsun vatan millet i\u00e7in. Ankara'ya gidiyorum ak\u015fam YSK'n\u0131n \u00f6n\u00fcnde olaca\u011f\u0131m." a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.\r\n,Binadan \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra tekrar gazetecilerin kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7en Muharrem \u0130nce, azarlad\u0131\u011f\u0131 gazetecinin nerede oldu\u011funu sordu ve "G\u0131rg\u0131r yap\u0131yorum." diyerek \u00f6z\u00fcr diledi.