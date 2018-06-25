Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 kabul ederek, "Bir yar\u0131\u015fa girerken kar\u015f\u0131dakini kutlayam\u0131yorsan\u0131z yar\u0131\u015fa girmeyin" dedi.\r\n,Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapmak \u00fczere ilk kez kamera kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n,Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 kabul etti\u011fini ilan eden \u0130nce, "Bir yar\u0131\u015fa girerken kar\u015f\u0131dakini kutlayam\u0131yorsan\u0131z yar\u0131\u015fa girmeyin. Arada 10 milyon fark var, bunlar\u0131 g\u00f6rmek gerek" dedi.\r\n,Muharrem \u0130nce'nin a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n,"Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 kabul ediyorum. E\u011fer bir yar\u0131\u015fa girerken kar\u015f\u0131dakini kutlayam\u0131yorsan\u0131z yar\u0131\u015fa girmeyin. Yeniden haz\u0131rlanacaks\u0131n\u0131z. Arada 10 milyon fark var, bunlar\u0131 g\u00f6rmek gerek."\r\n,"Tutanaklarda belli. Bunu kabul etmiyorum deyip sokaklara \u00e7\u0131kal\u0131m demek olmaz. Bu demokrasiye sayg\u0131s\u0131zl\u0131kt\u0131r. Ben, kaybettik, Erdo\u011fan'a \u00e7amur atay\u0131m, onu kutlamayay\u0131m. Bu mant\u0131kta de\u011filim" \r\n