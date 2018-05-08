Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia!

A Haber Televizyonu'nda yay\u0131nlanan Canan Barlas ile G\u00fcndem program\u0131na Sabah Gazetesi \u00d6zel \u0130stihbarat M\u00fcd\u00fcr\u00fc Abdurrahman \u015eim\u015fek'in CHP Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce hakk\u0131ndaki a\u00e7\u0131klamalar\u0131 damga vurdu.\r\n\r\n,Gazeteci Abdurrahman \u015eim\u015fek'in CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce hakk\u0131ndaki a\u00e7\u0131klamalar\u0131 sosyal medyay\u0131 sallad\u0131. ,CHP cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce ile ilgili fla\u015f iddialar ortaya at\u0131ld\u0131.\r\n,\u015eim\u015fek, \u0130nce'nin 15 Temmuz darbe gecesi Bal\u0131kesir Alt\u0131noluk'ta oldu\u011funu belirterek Muharrem \u0130nce'nin Yalova'da CHP \u0130l Genel Meclis \u00fcyesi olan karde\u015fi H\u00fcseyin \u0130nce'ye "Devletin ba\u015f\u0131nda iyi ki Recep Tayyip Erdo\u011fan var. Erdo\u011fan olmasayd\u0131, ondan ba\u015fka kim olursa olsun 15 Temmuz ba\u015far\u0131l\u0131 olurdu" dedi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Bu iddialar sosyal medyaya damga vurdu ve olduk\u00e7a konu\u015fuldu.\r\n,.