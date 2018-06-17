Muhtar sayesinde ihya olan 'en zengin köy'

Bu k\u00f6y tam anlam\u0131yla t\u00fcr\u00fcn\u00fcn tek \u00f6rne\u011fi...,\u00c7in'in bir numaral\u0131 k\u00f6y\u00fc olarak tan\u0131nan Ciangsu eyaletinde bulunan Huaxi k\u00f6y\u00fc, \u00c7in'in en zengin k\u00f6y\u00fc.\r\n\r\n,Bin 500 civar\u0131ndaki n\u00fcfusu ve ciddi geliri olan 380 hanelik k\u00f6yde neredeyse her aile l\u00fcks villalarda ya\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Huaxi k\u00f6y\u00fc'nde halihaz\u0131rda \u00e7ok katl\u0131 bir\u00e7ok bina bulunurken, k\u00f6y ayn\u0131 zamanda d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc bir\u00e7ok an\u0131t ve binan\u0131n da benzerlerine sahip.\r\n,\r\n\u00dclkenin kuzeyindeki \u00c7in seddinin bir kopyas\u0131ndan, Pekin'deki Yasak \u015eehre, New York'taki \u00d6zg\u00fcrl\u00fck An\u0131t\u0131'ndan Sydney'deki Opera Binas\u0131 ve Paris'teki Arc de Triomphe bunlardan sadece birka\u00e7\u0131.\r\n\r\n,K\u00f6y\u00fcn a\u011f\u0131r sanayiden, tekstil ve turizme kadar bir\u00e7ok gelir kalemi bulunurken, k\u00f6y\u00fcn mal varl\u0131klar\u0131ndan elde edilen kazan\u00e7 fazlas\u0131 k\u00f6yl\u00fcye payla\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,K\u00f6yl\u00fcler ge\u00e7en sene k\u00f6y\u00fcn gelir fazlas\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc her aileye bir araba hediye edildi\u011fini kaydediyor.\r\n\r\n,Huaxi asl\u0131nda genel olarak bir k\u00f6yden daha \u00e7ok bir imece "te\u015febb\u00fcs ya da kurulu\u015f" gibi \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor ve k\u00f6yl\u00fcler de "bu kurulu\u015fun hissedarlar\u0131". K\u00f6y\u00fcn temel gelir kaynaklar\u0131 a\u011f\u0131r sanayi, demir \u00e7elik ve tekstil olarak biliniyor, ancak her ge\u00e7en g\u00fcn artan zenginli\u011fiyle kendisine yeni kazan\u00e7 kap\u0131lar\u0131 a\u00e7\u0131yor.\r\n\r\n,\u00c7in'de 2003 y\u0131l\u0131nda 10 milyar y\u00fcenlik gayri safi milli has\u0131las\u0131yla en zengin k\u00f6y unvan\u0131n\u0131 alan Huaxi, imece usul\u00fc \u00e7al\u0131\u015farak yeni yeni ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 turizmiyle de y\u0131lda ortalama 2 milyondan fazla turisti a\u011f\u0131rl\u0131yor. \u00dcst d\u00fczey yetkilisinden, normal ailelerine kadar tam anlam\u0131yla bir halkla ili\u015fkiler \u00f6rne\u011fi sergileyen k\u00f6y, misafirlerin her ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba sarf ediyor. Yani asl\u0131nda kendi ifadeleriyle "k\u00fcresel anlamda a\u00e7\u0131lan k\u00f6y" global d\u00fcnyan\u0131n gereklerine uyarak ciddi bir PR \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131yor.\r\n\r\n,K\u00f6y\u00fcn di\u011fer bir ilgin\u00e7 yan\u0131 da iki adet helikoptere sahip olmas\u0131. Huaxi'deki helikopter pistinde bulunan ve daha \u00e7ok turistik ama\u00e7l\u0131 kullan\u0131lan helikopterlerin yan\u0131 s\u0131ra k\u00f6y\u00fcn k\u0131talar aras\u0131 ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k yapan iki adet dev y\u00fck gemisi bulunuyor.\r\n\r\n,K\u00f6y\u00fcn hemen yan\u0131nda bulunan banliy\u00f6lerde, \u00c7in'in di\u011fer b\u00f6lgelerinden gelen \u00e7ok say\u0131da i\u015f\u00e7i ya\u015f\u0131yor. Bu i\u015f\u00e7iler k\u00f6y\u00fcn temel gelirini sa\u011flayan fabrika ve tesislerde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n,\r\nK\u00f6ye girildi\u011finde yollar\u0131n ve \u00e7evrenin \u00e7ehresi birden de\u011fi\u015fiyor. L\u00fcks ve geni\u015f villalar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra l\u00fcks otomobiller dikkati \u00e7ekiyor.\r\n,\r\nK\u00f6y\u00fc kuran ve bu hale gelmesini sa\u011flayanlar\u0131n ba\u015f\u0131nda gelen ve kendi tabiriyle "k\u00f6y\u00fc uyuyan bir tar\u0131m havzas\u0131ndan geli\u015fmi\u015f bir sanayi merkezine \u00e7eviren" 84 ya\u015f\u0131ndaki "eski muhtar" Vu R\u0131nbao, binan\u0131n, k\u00f6y\u00fcn tamamen kendi geliriyle in\u015fa edildi\u011fini ifade ediyor.,