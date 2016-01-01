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POLİTİKA
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Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncusuna 90 yıl hapis istemi
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Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncusu uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı.
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