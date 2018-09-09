Müjde! 5 yıl içinde bunu yapan kazanıyor

Babas\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi i\u00e7in yetim maa\u015f\u0131 alan k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131na, evlendiklerinde \u00e7eyiz paras\u0131 \u00f6deniyor. Bu para, k\u0131z \u00e7ocu\u011funun ald\u0131\u011f\u0131 yetim maa\u015f\u0131n\u0131n 24 ile \u00e7arp\u0131lmas\u0131 ile bulunuyor.\r\n,B\u00f6ylece evlenen k\u0131z \u00e7ocu\u011fu 2 y\u0131ll\u0131k maa\u015f\u0131n\u0131 pe\u015fin olarak al\u0131yor. , \u00d6rne\u011fin; 500 lira \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 alan k\u0131z \u00e7ocu\u011funa \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 2 y\u0131ll\u0131k tutar\u0131 olan 12 bin lira \u00e7eyiz paras\u0131 veriliyor. ,\u00c7eyiz paras\u0131 evlendi\u011fi i\u00e7in ayl\u0131\u011f\u0131 kesilen k\u0131z \u00e7ocu\u011funa pe\u015fin olarak \u00f6deniyor.,Bu parayla k\u0131z \u00e7ocu\u011funun evlilik s\u00fcrecindeki masraflar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 hedefleniyor.,K\u0131z \u00e7ocuklar\u0131 bo\u015fan\u0131p tekrar evlenirse yeniden \u00e7eyiz paras\u0131 alam\u0131yor.,\u00c7eyiz paras\u0131 bir kereye mahsus \u00f6deniyor. Bu paray\u0131 almak i\u00e7in evlilik c\u00fczdan\u0131 ile birlikte Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu'na ba\u015fvurmak gerekiyor. ,\u00c7eyiz paras\u0131n\u0131n talep edilmesi i\u00e7in 5 y\u0131ll\u0131k hak d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcc\u00fc s\u00fcre s\u00f6z konusu.,Evlendikten sonra 5 y\u0131l i\u00e7erisinde \u00e7eyiz paras\u0131n\u0131 talep etmeyen k\u0131z \u00e7ocu\u011fu bir daha \u00e7eyiz paras\u0131 talep edemez.,M\u00fcjde! 5 y\u0131l i\u00e7inde bunu yapan binlerce lira alacak.