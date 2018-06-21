Müjde açıklandı! Binlerce kişiye...

Binlerce ki\u015fiyi ilgilendiriyor.,Sevindiren haber a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n,Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Y\u00fcr\u00fctme Kurulu karar\u0131na g\u00f6re, ilk kez \u00fcniversitelerin ara\u015ft\u0131rma projelerinde g\u00f6rev alan y\u00fcksek lisans \u00f6\u011frencilerine ayl\u0131k bin 400 lira, doktora \u00f6\u011frencilerine ise ayl\u0131k 2 bin 100 liraya kadar burs \u00f6denecek.\r\n,Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurulunca (Y\u00d6K), \u00fcniversitelerin ara\u015ft\u0131rma projelerinde g\u00f6rev yapacak y\u00fcksek lisans ve doktora \u00f6\u011frencilerine ilk kez verilecek burslar\u0131n \u00fcst s\u0131n\u0131rlar\u0131 belirlendi. Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Y\u00fcr\u00fctme Kurulu karar\u0131na g\u00f6re, \u00fcniversitelerin ara\u015ft\u0131rma projelerinde g\u00f6rev alan y\u00fcksek lisans \u00f6\u011frencilerine ilk kez ayl\u0131k bin 400 lira, doktora \u00f6\u011frencilerine ise ayl\u0131k 2 bin 100 liraya kadar burs \u00f6denecek.\r\n\r\n,Y\u00d6K Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Yekta Sara\u00e7, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00fcniversitelerin kendi ara\u015ft\u0131rma fonlar\u0131ndan bursiyer \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rabilmeleri i\u00e7in "\u00dcretim Reform Paketi" kapsam\u0131nda yasal d\u00fczenleme yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatt\u0131.\r\n\r\n,\u00dcniversitelerin organize edece\u011fi yeni bir destek mekanizmas\u0131n\u0131n b\u00f6ylece yasal dayana\u011fa kavu\u015fturuldu\u011funu ifade eden Sara\u00e7, "Bu yeni d\u00fczenleme ile \u00fcniversiteler bilimsel ara\u015ft\u0131rma projeleri birimlerince kendi kaynaklar\u0131ndan desteklenen projelerde bursiyer istihdam edebilecek. Y\u00d6K Y\u00fcr\u00fctme Kurulunca, bursiyerlere \u00f6denebilecek burslar\u0131n \u00fcst s\u0131n\u0131rlar\u0131 belirlendi.\r\n\r\n,Bu kapsamda \u00fcniversiteler, projelerde g\u00f6rev alan y\u00fcksek lisans \u00f6\u011frencilerine ayl\u0131k bin 400 lira ve doktora \u00f6\u011frencilerine ise ayl\u0131k 2 bin 100 liraya kadar burs \u00f6deyebilecekler." bilgilerini verdi.\r\n,\u00dclkenin s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir kalk\u0131nmas\u0131 ve sosyo-ekonomik ve k\u00fclt\u00fcrel geli\u015fiminde, nitelikli insan kayna\u011f\u0131n\u0131n \u00f6nemine dikkati \u00e7eken Sara\u00e7, bu d\u00fczenlemenin T\u00fcrk y\u00fcksek\u00f6\u011fretim tarihinde ilk uygulamalar aras\u0131nda oldu\u011funu vurgulad\u0131.\r\n\r\n,Sara\u00e7, "Bu d\u00fczenleme, y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumlar\u0131nca desteklenen projelerin niteli\u011fini daha da art\u0131racak ve b\u00f6ylelikle \u00fcniversitelerimizin Ar-Ge yetkinli\u011fi daha da geli\u015fecek." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n,Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Y\u00fcr\u00fctme Kurulu karar\u0131na g\u00f6re, ilk kez \u00fcniversitelerin ara\u015ft\u0131rma projelerinde g\u00f6rev alan y\u00fcksek lisans \u00f6\u011frencilerine ayl\u0131k bin 400 lira, doktora \u00f6\u011frencilerine ise ayl\u0131k 2 bin 100 liraya kadar burs \u00f6denecek.