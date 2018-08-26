Müjde... Borçlar siliniyor!

Milyonlarca ki\u015fiye b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde...,Bor\u00e7lar siliniyor!,Yar\u0131n son g\u00fcn!\r\n,Vergi, prim, trafik cezas\u0131, emlak vergisi, su paras\u0131, \u00f6\u011frenim kredisi gibi bor\u00e7lar\u0131n\u0131z varsa, kolayca kurtulmak i\u00e7in son g\u00fcn bu Pazartesi. \r\n,Faizler siliniyor, pe\u015fin \u00f6demede indirim % 90\u2019\u0131 buluyor.\r\n, 31 Mart 2018 tarihine kadar ortaya \u00e7\u0131kan sigorta prim bor\u00e7lar\u0131, Genel Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 bor\u00e7lar\u0131, her t\u00fcrl\u00fc vergi, trafik cezalar\u0131, karayollar\u0131 idari cezalar, su borcu, emeklilerin sosyal g\u00fcvenlik destek primi bor\u00e7lar\u0131, \u00f6\u011frenci kredileri yasa kapsam\u0131na al\u0131nd\u0131. .\r\n, Bor\u00e7lar\u0131n gecikme faizi, cezas\u0131 silinecek.\r\n,Bunun yerine Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131 hesaplanacak.\r\n,\u0130lk taksit \u00f6deme s\u00fcresi i\u00e7inde pe\u015fin \u00f6deme yapanlardan hesaplanan tutar\u0131n y\u00fczde 90`\u0131n\u0131n tahsilinden vazge\u00e7ilecek.\r\n,Taksitle \u00f6deme se\u00e7ilirse, ana para + Y\u0130-\u00dcFE katsay\u0131 ile \u00e7arp\u0131l\u0131p b\u00f6l\u00fcnecek.\r\n, SGK`ya olan bor\u00e7lar i\u00e7in sosyal g\u00fcvenlik il m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine ya da merkezlere ba\u015fvurulmas\u0131 gerekiyor.\r\n,Maliye`ye olan bor\u00e7lar i\u00e7in ise ba\u015fvurular internetten gib.gov.tr, e-devlet (turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine yap\u0131lacak.\r\n,Bor\u00e7lar nas\u0131l \u00f6denecek?\r\n,Bor\u00e7lulara iki se\u00e7enek sunulacak. \u0130steyen borcunu pe\u015fin \u00f6deyecek isteyen ise taksite b\u00f6ld\u00fcrecek.\r\n,PE\u015e\u0130N \u00d6DEME:\r\n,\u0130lk taksit \u00f6deme s\u00fcresi i\u00e7inde pe\u015fin \u00f6deme yapanlardan, Y\u0130-\u00dcFE esas al\u0131narak hesaplanan tutar\u0131n\u0131n y\u00fczde 90`\u0131n\u0131n tahsilinden vazge\u00e7ilecek.\r\n,Tutar\u0131n tamam\u0131n\u0131n ilk 2 taksitte \u00f6denmesi halinde ise Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131nda y\u00fczde 50 indirim yap\u0131lacak.\r\n,TAKS\u0130TL\u0130 \u00d6DEME: \u0130steyen 6, 9, 12 ve 18 taksiti tercih edecek.\r\n,\u00d6demeler iki ayda bir yap\u0131laca\u011f\u0131 i\u00e7in \u00f6deme s\u00fcresi 36 aya kadar \u00e7\u0131kacak.\r\n,Taksit se\u00e7eneklerine g\u00f6re 1,05 ile 1,15 aras\u0131nda katsay\u0131 uygulanacak.\r\n,Se\u00e7enek belirtilmez ise ne olacak? .\r\n,Azami taksit s\u00fcresi olan 18 taksite ili\u015fkin \u00f6deme plan\u0131 verilecek.\r\n,.,(Kaynak:Takvim Gazetesi)