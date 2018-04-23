Müjde! Borcunu kapatana yüzde 20 indirim!

M\u00fcjde! Borcunu kapatana y\u00fczde 20 indirim!,.,Ba\u015fbakanl\u0131k Toplu Konut \u0130daresi (TOK\u0130) Ba\u015fkan\u0131 Erg\u00fcn Turan, borcunu erken kapat\u0131p tapusunu almak isteyen konut ve i\u015f yeri al\u0131c\u0131lar\u0131na y\u00f6nelik her y\u0131l uygulad\u0131klar\u0131 y\u00fczde 20 indirim kampanyas\u0131n\u0131n yar\u0131n ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bu y\u0131lki indirim kampanyas\u0131nda esnek \u00f6deme plan\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan Turan, \u201cY\u00fczde 20 indirim kampanyam\u0131zdan b\u00fct\u00fcn bor\u00e7 bakiyesini kapatamayacak vatanda\u015flar\u0131m\u0131z da yararlanabilecek. Borcun tamam\u0131n\u0131 kapatamayacak vatanda\u015flar\u0131m\u0131z bor\u00e7 bakiyesinin y\u00fczde 25\u2019inden az olmamak \u015fart\u0131yla yapt\u0131klar\u0131 pe\u015fin \u00f6demelerde y\u00fczde 20 indirim kampanyas\u0131ndan faydalanabilecek\u201d dedi.\r\n\r\n,Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve i\u015f yeri al\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n 24 Nisan-18 May\u0131s tarihleri aras\u0131nda ilgili bankaya ba\u015fvuruda bulunabilece\u011fini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n son ba\u015fvuru tarihine kadar ba\u015fvurular\u0131n\u0131 yapmas\u0131 gerekir. \r\n\r\n,\u0130ndirim uygulamas\u0131 kapsam\u0131na al\u0131nan projelerdeki konut ve i\u015f yeri al\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n ba\u015fvuru tarihi itibar\u0131yla TOK\u0130\u2019ye \u00f6demekle y\u00fck\u00fcml\u00fc olduklar\u0131 aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmamas\u0131 gerekti\u011fini vurgulayan Turan, "Kampanyam\u0131zdan sat\u0131\u015flar\u0131 2016 y\u0131l\u0131 sonuna kadar ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015f ve geri \u00f6deme taksiti 2016 y\u0131l\u0131 sonuna kadar ba\u015flam\u0131\u015f olan konut ve i\u015f yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyas\u0131na d\u00e2hil edilmemi\u015ftir" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Turan, ge\u00e7en y\u0131l borcunu \u00f6deyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve i\u015f yeri al\u0131c\u0131lar\u0131na y\u00f6nelik indirim kampanyas\u0131ndan 17 bin 706 ki\u015finin faydaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydederek, "950 milyon 767 bin lira bor\u00e7 kapat\u0131ld\u0131" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Turan ayr\u0131ca, kampanya kapsam\u0131nda konut al\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n bor\u00e7 bakiyelerini kapatarak s\u00f6z konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde gayrimenkul sat\u0131\u015f s\u00f6zle\u015fmesini imzalam\u0131\u015f olduklar\u0131 arac\u0131 bankalardan 0,99 faiz oran\u0131yla konut kredisi kullanabileceklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bu tarihten sonra yap\u0131lacak bor\u00e7 kapatmalar\u0131nda s\u00f6z konusu indirim oran\u0131ndan yararlan\u0131lmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olmayacak" diye konu\u015ftu.