Müjde! Çifte zam geliyor

M\u00fcjdeler pe\u015f pe\u015fe geliyor,Bug\u00fcnlerde bin liral\u0131k ikramiyelerini cebine koyan emeklilerin temmuz zamm\u0131 da ad\u0131m ad\u0131m yakla\u015fmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Sabah Gazetesi`nden Faruk Erdem`in k\u00f6\u015fesine ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 bilgilere g\u00f6re; \u0130lk 5 ayl\u0131k enflasyonun belli olmas\u0131yla birlikte zam oranlar\u0131 \u015fekilleniyor. ,\u0130lk 5 ayl\u0131k enflasyona g\u00f6re SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine y\u00fczde 6.39 zam, memurlara ve memur emeklilerine y\u00fczde 3.5 art\u0131\u015fa ilaveten y\u00fczde 2.39 fark g\u00f6r\u00fcnd\u00fc.\r\n\r\n,Haziran enflasyonuna g\u00f6re zam oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 7`yi bulmas\u0131 bekleniyor. Bu durumda fark y\u00fczde 3`e \u00e7\u0131kacak. Haziran enflasyonu s\u0131f\u0131r \u00e7\u0131karsa bu oranlar uygulanacak.\r\n\r\n,Hem emeklilerin hem de memurlar\u0131n zam oranlar\u0131 i\u00e7in enflasyon temel belirleyici. \u0130lk 6 ayl\u0131k T\u00dcFE verisi; SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131n\u0131 g\u00f6sterecek, memurlar\u0131n ve memur emeklilerinin de y\u00fczde 3.5 toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131na ilaveten alaca\u011f\u0131 enflasyon fark\u0131n\u0131 ortaya koyacak.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu'nun a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 may\u0131s ay\u0131 enflasyon verilerine g\u00f6re; ocak may\u0131s endeks de\u011fi\u015fimi y\u00fczde 6.39 olarak ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n\r\n,\u0130lk 5 ayl\u0131k enflasyona g\u00f6re SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin temmuz zamm\u0131 y\u00fczde 6.39 olarak g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. 3 Temmuz`da ise kesin rakam ortaya \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n,Memurlar\u0131n ve memur emeklilerinin de temmuzda enflasyon fark\u0131 alabilmesi i\u00e7in ilk 6 ayl\u0131k T\u00dcFE`nin y\u00fczde 4`\u00fc a\u015fmas\u0131 gerekiyordu. \u0130lk 5 ayl\u0131k enflasyona g\u00f6re y\u00fczde 2.39 fark olu\u015ftu. Bu fark memur ve memur emeklilerinin zamm\u0131na ilave olarak verilecek.\r\n\r\n,Emeklilere yap\u0131lan zamlardan ayr\u0131 olarak y\u00fczde 4 ek \u00f6deme de veriliyor. Y\u00fczde 6.39'luk enflasyona g\u00f6re ek \u00f6deme miktar\u0131 da artm\u0131\u015f olacak. \u00d6rnek hesaplamaya g\u00f6re art\u0131\u015f \u015f\u00f6yle ger\u00e7ekle\u015fecek