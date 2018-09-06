Müjde geldi! Binlerce kişi alınacak

Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Polis Amirleri E\u011fitimi Merkezi\u2019ne emniyet mensubu olmayan adaylar aras\u0131ndan 300 kad\u0131n, 2 bin 700 erkek olmak \u00fczere, 3 bin komiser yard\u0131mc\u0131s\u0131 aday\u0131 \u00f6\u011frenci al\u0131m\u0131 yap\u0131laca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, 2018-2019 E\u011fitim ve \u00d6\u011fretim y\u0131l\u0131 polis amirleri e\u011fitimi merkezi \u00f6\u011frenci adayl\u0131\u011f\u0131na ba\u015fvurmak isteyen adaylarda aranan \u015fartlar \u015f\u00f6yle s\u0131raland\u0131:\r\n,"T\u00fcrkiye Cumhuriyeti vatanda\u015f\u0131 olmak, lisans mezunu veya denkli\u011fi Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurulu taraf\u0131ndan kabul edilen yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumlar\u0131ndan mezun olmak,\r\n,2017 ve 2018 y\u0131l\u0131 KPSS lisans P3 puan t\u00fcr\u00fcnden 70 veya \u00fczerinde puan alm\u0131\u015f olmak,\r\n,emniyet te\u015fkilat\u0131 personeli \u015fehit veya vazife malul\u00fc e\u015f veya \u00e7ocuklar\u0131 i\u00e7in en az 63 taban puan\u0131 alm\u0131\u015f olmak,\r\n,30 ya\u015f\u0131ndan g\u00fcn almam\u0131\u015f olmak ve sa\u011fl\u0131k y\u00f6netmeli\u011finde belirtilen \u015fartlar\u0131 ta\u015f\u0131mak."\r\n,Al\u0131ma ili\u015fkin di\u011fer hususlar\u0131n, Polis Akademisi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n resmi internet sitesi "www.pa.edu.tr"den takip edilebilece\u011fi kaydedildi.\r\n