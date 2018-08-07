Müjde geldi! O borçlar ertelenecek

Binlerce vatanda\u015f\u0131n bekledi\u011fi haber geldi.\r\n,Bor\u00e7lar ertelenecek\r\n,\u0130\u015fte detaylar\r\n,Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli Antalya Elmal\u0131 il\u00e7esindeki selden kaynaklanan zararla ilgili a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n,Pakdemirli'nin Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle;\r\n,'Antalya\u2019m\u0131z\u0131n Elmal\u0131 il\u00e7esinde a\u015f\u0131r\u0131 ya\u011f\u0131\u015ftan kaynakl\u0131 selden etkilenen vatanda\u015flar\u0131m\u0131za b\u00fcy\u00fck ge\u00e7mi\u015f olsun.\r\n,Afetten zarar g\u00f6ren \u00fcreticilerimizin d\u00fc\u015f\u00fck faizli kredi bor\u00e7lar\u0131, il\u00e7e m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcze m\u00fcracaatlar\u0131 halinde ertelenecektir.'\r\n,.