Müjde! Kamuya sınavsız alım

M\u00fcjdeli haber geldi.\r\n,S\u0131nav \u015fart\u0131 aranmayacak.\r\n,Kamuya 1046 ki\u015fi al\u0131nacak.\r\n,Elinizi \u00e7abuk tutun.\r\n,T\u00fcrkiye \u0130\u015f Kurumu (\u0130\u015eKUR), belediyelere ve belediyelerin b\u00fcnyesinde ba\u011fl\u0131 bulunan \u015firketlere 1046 kamu i\u015f\u00e7isi alacak.\r\n,Al\u0131nacak i\u015f\u00e7ilerin en az ilkokul mezunu olmas\u0131 istenirken, KPSS \u015fart\u0131 aranm\u0131yor.\r\n,Daimi ya da s\u00fcreli olarak \u00e7al\u0131\u015facak i\u015f\u00e7iler, temizlik, arkeolojik kaz\u0131, kep\u00e7e operat\u00f6r\u00fc, \u015fof\u00f6r gibi i\u015f kollar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015facak.\r\n,\u0130\u015f al\u0131mlar\u0131n\u0131n baz\u0131lar\u0131nda y\u00fczde 40 engelli raporu aran\u0131rken, baz\u0131lar\u0131 aras\u0131nda da \u00fcniversite mezunu olma ko\u015fulu aran\u0131yor.\r\n,Yaz\u0131l\u0131m geli\u015ftirmeden, sekretere, arkeologtan mimara farkl\u0131 alanlarda uzman veya tecr\u00fcbeli i\u015f\u00e7iler aran\u0131yor.\r\n,Ba\u015fvurular \u0130\u015fkur\u2019un internet sitesinden yap\u0131labildi\u011fi gibi kurumlara \u015fahsen de yap\u0131labiliyor.\r\n,M\u00fcjde! Kamuya s\u0131navs\u0131z 1046 ki\u015fi al\u0131nacak\r\n,.