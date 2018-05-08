Müjde! Maaşlar 246 lira artacak!

SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Temmuz zamm\u0131n\u0131 uzmanlar y\u00fczde 5-5.5 aral\u0131\u011f\u0131nda tahmin ediyor. ,Emeklilerin Temmuz zamm\u0131 ad\u0131m ad\u0131m yakla\u015f\u0131yor. Bu y\u0131l\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen enflasyon, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131n\u0131 g\u00f6sterecek. Bunun ilk 4 ayl\u0131k d\u00f6neminin verisi belli oldu. ,Ocak-Nisan enflasyonu y\u00fczde 4.69 olarak ger\u00e7ekle\u015fti. Uzmanlar, bu veri \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda emeklilerin Temmuz zamm\u0131n\u0131n y\u00fczde 5-5.5 aral\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fmesinin kuvvetle muhtemel oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\n,Takvim'de yer alan habere g\u00f6re; hem mevcut enflasyona hem de tahminlere g\u00f6re yeni maa\u015flar hesapland\u0131. Haz\u0131rlanan tabloya bakanlar, Temmuz'da ceplerine girecek paran\u0131n ne kadar olaca\u011f\u0131na ili\u015fkin bilgi sahibi olabilecek. Halen en d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maa\u015f zam oran\u0131 y\u00fczde 5.5 olursa 51,45 lira art\u0131\u015fla 987.05 liraya y\u00fckselecek. Halen SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinde en y\u00fcksek maa\u015f ise 4 bin 481 lira 26 kuru\u015f seviyesinde bulunuyor. Bu maa\u015f da zam oran\u0131 y\u00fczde 5.5 \u00e7\u0131karsa 4 bin 727 lira 72 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak. Maa\u015fta 246,46 liraya art\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015fecek..\r\n\r\n,Meclis'teki ekonomi paketi, ya\u015f ve sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresini doldurmu\u015f ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayan Ba\u011f-Kur'lular\u0131n da y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrecek. \r\n,Ba\u011f-Kur'lular yap\u0131land\u0131rmayla prim borcundan kurtulup emekli olabilecek. ,Yine ekonomi paketi, ge\u00e7mi\u015fte dondurulan sigorta s\u00fcrelerini yap\u0131land\u0131rmayla canland\u0131rma imkan\u0131 sunuyor. Ba\u011f-Kur sigortal\u0131lar\u0131 ge\u00e7mi\u015fte dondurulan hizmetlerini cari asgari \u00fccret \u00fczerinden prim \u00f6deyerek de\u011fil, dondurulan hizmete ait prim borcunun faizleri silinip, Y\u0130-\u00dcFE ile g\u00fcncellenen tutar\u0131n\u0131 \u00f6deyerek canland\u0131r\u0131labilecek. Bu i\u015flemle dondurulmu\u015f sigorta s\u00fcrelerini canland\u0131ran Ba\u011f-Kur'lular \u015fartlar\u0131 tamamlam\u0131\u015fsa emekli olabilecek. SGK ve Ziraat Bankas\u0131 aras\u0131nda imzalanan ve 31 May\u0131s'a kadar ge\u00e7erli olacak protokol kapsam\u0131nda, prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara kredi imkan\u0131 sunuluyor. Prim borcunu \u00f6deyip emekli olabilecek durumda olan ancak nakit s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7eken Ba\u011f- Kur'lular kredi kullanabiliyor. Bu ki\u015filere emekli maa\u015f\u0131 ba\u011flan\u0131yor, kredinin geri \u00f6demesi de taksitle bu maa\u015ftan yap\u0131l\u0131yor. Kredi protokol\u00fcn\u00fcn s\u00fcresinin uzat\u0131lmas\u0131 beklenirken, dondurulan sigorta s\u00fcrelerini canland\u0131rmak isteyenlere de banka kredisi konusunda destek sa\u011flanacak. \r\n