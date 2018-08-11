Müjde! Maaşlara zam geliyor

Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan, 100 g\u00fcnl\u00fck program\u0131 a\u00e7\u0131klarken, 150 bin emekliye seyyanen zam yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,\u0130\u015fte detaylar\r\n,Yakla\u015f\u0131k 9 milyon SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisi y\u0131lda 2 kez enflasyona endeksli zam al\u0131yor.\r\n,D\u00fc\u015f\u00fck maa\u015fl\u0131 emeklilere iyile\u015ftirme i\u00e7in seyyanen zam haz\u0131rl\u0131klar\u0131 yap\u0131l\u0131yor.\r\n,D\u00fczenlemenin hayata ge\u00e7mesiyle en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f bin liraya \u00e7\u0131kacak. Ancak iyile\u015ftirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 bununla s\u0131n\u0131rl\u0131 kalmayacak.\r\n,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde taban maa\u015f\u0131n asgari \u00fccret seviyesine \u00e7ekilmesi de s\u00f6z konusu olabilecek.\r\n,Maa\u015f\u0131 asgari \u00fccretin alt\u0131nda olan emeklilere seyyanen zam yap\u0131lacak. ,Maa\u015flara zam geliyor\r\n,\u00d6zellikle 2000'den sonra emekli olan olan SSK'l\u0131lar ile Ba\u011f-Kur tar\u0131m emeklilerinin maa\u015flar\u0131nda ciddi zamlar ortaya \u00e7\u0131kacak.\r\n,Bu kapsamda emekliler son olarak Temmuz'da y\u00fczde 9.17 zam al\u0131rken; maa\u015flar\u0131 iyile\u015ftirmeye y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar da s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Ba\u015fkan Erdo\u011fan, "Milletimize verdi\u011fimiz bin liran\u0131n alt\u0131nda emekli maa\u015f\u0131 b\u0131rakmama s\u00f6z\u00fcm\u00fcz\u00fc yerine getiriyoruz. Bu kapsamda olan 150 bin ki\u015fiyle ilgili haz\u0131rl\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 tamamlad\u0131k, yasal d\u00fczenlemeyi bekliyoruz" dedi.\r\n,Taban maa\u015flar\u0131 daha da yukar\u0131 \u00e7ekmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcrecek.\r\n,Bu form\u00fcle g\u00f6re; asgari \u00fccretin alt\u0131nda maa\u015f olmayacak.\r\n,.