Müjde! Onlara da bin TL verilecek

Onlar da bin lira alacak!,Yasaya g\u00f6re, ikramiyeden yararlanmak i\u00e7in \u00f6deme tarihinde ayl\u0131\u011f\u0131n ba\u011flanm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekiyor. ,G\u00fczel haber geldi,Bu kapsamda 16 A\u011fustos'a kadar emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanan herkes, Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesi yap\u0131lacak ikramiye \u00f6demesinden yararlanacak.,\u0130\u015fte t\u00fcm detaylar...,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu, i\u015flemleri h\u0131zland\u0131rm\u0131\u015f ve emeklilik ba\u015fvurusu yapm\u0131\u015f 100 bin ki\u015finin ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ba\u011flayarak Haziran'daki ikramiyeden yararlanmalar\u0131n\u0131 sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131. 8 Haziran'dan sonra emekli olanlar da Kurban Bayram\u0131 ikramiyesini alabilecek. Bu ki\u015filer ilk bayram ikramiyelerini alm\u0131\u015f olacak. 16 A\u011fustos'tan sonra emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flananlar ise \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131ldan itibaren bayram ikramiyelerini almaya ba\u015flayacak. \u0130kramiye bu y\u0131lla s\u0131n\u0131rl\u0131 olmayacak. ,\u0130lerleyen y\u0131llarda da \u00f6denecek. Yeni emekliler de emeklilik tarihlerini izleyen d\u00f6nemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacak. Halen bin lira olan ikramiye tutar\u0131 ise \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda art\u0131r\u0131labilecek.., Ramazan Bayram\u0131 ikramiyesinden de 8 Haziran'a kadar emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flananlar yararlanm\u0131\u015ft\u0131.