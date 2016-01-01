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Müjde! SGK affıyla birlikte icra ve hacizler kaldırılabilecek...
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Gazetemizin yazarı İsa Karakaş kaleme aldığı yazıda okuyucularımıza müjdeli bir haber verdi.
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