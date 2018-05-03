Müjde! Ucuz emeklilik geliyor

M\u00fcjde! Ucuz emeklilik geliyor,2015\u2019te yap\u0131lan d\u00fczenlemeyle 12 ay ve \u00fczeri prim bor\u00e7lar\u0131 silindi ve hizmetler donduruldu. Primi dondurulan ya da prim borcu bulunan yakla\u015f\u0131k 1 milyon Ba\u011fkurlu\u2019nun oldu\u011fu belirtiliyor.,\u0130hya yap\u0131l\u0131rken SGK, prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131 g\u00fcncel de\u011fer \u00fczerinden hesapl\u0131yor. \u00d6rne\u011fin; esnaf\u0131n 2005 y\u0131l\u0131ndan Ba\u011fkur prim borcu varsa hesap bug\u00fcnk\u00fc ayl\u0131k prim dikkate al\u0131narak yap\u0131l\u0131yor. O da \u015fu anda en az 700 lira. Bu esnaf, 13 y\u0131l boyunca hi\u00e7 prim \u00f6demediyse sadece anapara borcu 109 bin liraya \u00e7\u0131k\u0131yor. Faiz ve cezas\u0131yla bor\u00e7 katlan\u0131yor haliyle \u00f6denemez duruma geliyordu.,Yeni d\u00fczenlemeyle ge\u00e7mi\u015f d\u00f6nemden \u00e7ok fazla Ba\u011fkur prim borcu olanlar b\u00fcy\u00fck avantaj elde edecek. \u00d6rne\u011fin; 2010 y\u0131l\u0131nda en d\u00fc\u015f\u00fck Ba\u011fkur primi 47 lirayd\u0131. Bu bor\u00e7 18 y\u0131ll\u0131k enflasyona g\u00f6re hesapland\u0131\u011f\u0131nda 376 lira oluyor.,Ba\u011fkur prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6demek isteyenler \u2018Temmuz\u2019 sonuna kadar ba\u015fvuru yapacak. \r\n\r\n,\u0130lk taksit ve pe\u015fin \u00f6deme s\u00fcresi 31 A\u011fustos olarak belirlendi. Af paketine g\u00f6re; ihya talebinin ard\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131lan borcun, ilk taksit \u00f6deme s\u00fcresinde yani 31 A\u011fustos\u2019a kadar \u2018pe\u015fin\u2019 olarak \u00f6denmesi gerekiyor.,Bir ba\u015fka deyi\u015fle primler hi\u00e7 dondurulmam\u0131\u015f gibi i\u015flem yap\u0131lacak. Bu yap\u0131l\u0131rken borcun faizi silinecek ve enflasyon fark\u0131 bulunacak. Pe\u015fin \u00f6demede fark\u0131n y\u00fczde 90\u2019\u0131 silinecek. Bu kapsamda en son d\u00fczenleme \u015eubat 2011\u2019de yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Ba\u011fkurlu\u2019lar her ay d\u00fczenli prim \u00f6demek zorunda. Ancak \u00e7o\u011fu ki\u015fi, primleri zaman\u0131nda \u00f6deyemiyor. Biriken bor\u00e7lar katlanarak art\u0131yor.,Dondurulan s\u00fcreler, sigortal\u0131lar ya da hak sahipleri taraf\u0131ndan \u00f6denebiliyor. Buna \u2018ihya\u2019 (canland\u0131rma) deniyor. Yani s\u00fcreler yanm\u0131yor.,Beklenen iyi haber \u2018af paketi\u2019yle geldi. Meclis\u2019e g\u00f6nderilen tasar\u0131ya g\u00f6re; dondurulan primler bug\u00fcnk\u00fc de\u011fer \u00fczerinden de\u011fil, borcun do\u011fdu\u011fu y\u0131la g\u00f6re hesaplanacak. \r\n\r\n, Bu bor\u00e7 pe\u015fin \u00f6denirse enflasyon fark\u0131n\u0131n y\u00fczde 90\u2019\u0131 yani 296 liras\u0131 silinecek ve \u00f6denecek prim 80 lira olacak. Af \u00e7\u0131kmasayd\u0131 her ay i\u00e7in en az 700 lira \u00f6denmesi gerekecekti.,Aksi durumda avantaj ortadan kalkacak. Ucuz kredi i\u00e7in bankalarla g\u00f6r\u00fc\u015fmeler s\u00fcr\u00fcyor. \u0130steyen kredi \u00e7ekip borcu kapatabilecek. Ancak kredi \u00e7ekemeyenler borcu defaaten yani pe\u015fin \u00f6demekte zorlanabilir. Bu nedenle di\u011fer bor\u00e7larda oldu\u011fu gibi 18 ay e\u015fit taksit imkan\u0131 Ba\u011fkurlu\u2019nun elini rahatlat\u0131r.\r\n\r\nPosta, \u0130hya talebinde bulunup bu d\u00f6nemlere ait bor\u00e7lar \u00f6dendi\u011finde hizmetten say\u0131l\u0131yor, ihya ile prim say\u0131s\u0131 art\u0131yor. Bu yolla prim eksi\u011fi olanlar ya\u015f \u015fart\u0131n\u0131 da tamamlam\u0131\u015fsa hemen emekli olabiliyor.,O da \u015fu anda en az 700 lira. Bu esnaf, 13 y\u0131l boyunca hi\u00e7 prim \u00f6demediyse sadece anapara borcu 109 bin liraya \u00e7\u0131k\u0131yor. Faiz ve cezas\u0131yla bor\u00e7 katlan\u0131yor haliyle \u00f6denemez duruma geliyordu.