Müjde üstüne müjde! Maaşlar değişiyor

H\u00fck\u00fcmetten m\u00fcjde \u00fcst\u00fcne m\u00fcjde geliyor!,Ve maa\u015flar de\u011fi\u015fiyor...\r\n,\u00c7al\u0131\u015fma Bakan\u0131 Sel\u00e7uk, bin liran\u0131n alt\u0131nda emekli maa\u015f\u0131 olmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. B\u00f6ylece yakla\u015f\u0131k 150 bin emekliye ortalama 400 TL zam yap\u0131lacak.\r\n,Aile \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, 100 g\u00fcn i\u00e7inde \u00f6nemli projeleri hayata ge\u00e7ireceklerini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,150 bin emekli yararlanacak.,Bakan Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, gen\u00e7lerin, i\u015fverenlerin, ihtiya\u00e7 sahiplerinin ve \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n yan\u0131nda olmaya devam edeceklerini vurgulad\u0131. ,Yap\u0131lacak d\u00fczenlemeler kapsam\u0131nda emekli maa\u015flar\u0131yla ilgili de\u011fi\u015fikli\u011fe gideceklerini belirten Sel\u00e7uk, \u201cBin liran\u0131n alt\u0131nda emekli maa\u015f\u0131 b\u0131rakmama s\u00f6z\u00fcm\u00fcz\u00fc yerine getiriyoruz.,\u015eehit yak\u0131nlar\u0131 ve gazilerin her t\u00fcrl\u00fc ihtiya\u00e7lar\u0131nda yanlar\u0131nda olmaya devam edeceklerini aktaran Sel\u00e7uk, bu ama\u00e7la at\u0131lacak kal\u0131c\u0131 adamlarla \u015fehit yak\u0131nlar\u0131 ve gazilerin SGK bor\u00e7lar\u0131n\u0131n silinece\u011fini bildirdi. ,Sel\u00e7uk, er ve erba\u015f ailelerine \u00fccretsiz sa\u011fl\u0131k hizmeti verilece\u011fini, 460 bin er ve erba\u015f ailesinin bu hizmetten yararlanaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.,Bakan Sel\u00e7uk, maddi zorluk i\u00e7indeki a\u011f\u0131r kronik hastalar\u0131n tedavilerini aksatmadan s\u00fcrd\u00fcrmelerini sa\u011flamak i\u00e7in \u00f6nemli bir ad\u0131m at\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. ,Sel\u00e7uk, 2828 say\u0131l\u0131 kanun \u00e7er\u00e7evesinde uygulanan evde bak\u0131m yard\u0131m\u0131 alanlar hari\u00e7, 3294 say\u0131l\u0131 kanun kapsam\u0131nda bulunan ve a\u011f\u0131r kronik hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle cihaza ba\u011f\u0131ml\u0131 olan hastalar\u0131n tedavilerini aksatmadan s\u00fcrd\u00fcrebilmelerini ama\u00e7lad\u0131klar\u0131n\u0131, bu \u00e7er\u00e7evede hastalara kullan\u0131lan cihaz\u0131n ayl\u0131k ortalama t\u00fcketimi tespit edilerek elektrik \u00fcretim deste\u011fi verilece\u011fini anlatt\u0131. \r\n\r\n, \u00d6te yandan i\u015fsizlik \u00f6dene\u011finde ba\u015fvuru \u015fartlar\u0131n\u0131 esneteceklerine dikkati \u00e7eken Sel\u00e7uk, hizmet akdinin sona ermesinden \u00f6nceki son 120 g\u00fcn kesintisiz prim \u00f6deme \u015fart\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,.,G\u00fcne\u015f, Ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fimiz mevzuat de\u011fi\u015fikli\u011fiyle emeklilerimiz bin TL'nin alt\u0131nda maa\u015f almayacak. D\u00fczenlemeden 150 bin emekli yararlanacak\u201d de\u011ferlendirmesinde bulundu. \r\n\r\n