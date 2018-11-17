Müjde! Yüzde 14 zam geliyor

Emeklilerin Ocak zamm\u0131 \u015fekilleniyor. ,2018'in ikinci 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde ger\u00e7ekle\u015fen enflasyon; SSK ve Ba\u011f- Kur emeklilerinin zam oran\u0131n\u0131, memurlar\u0131n ve memur emeklilerinin ise y\u00fczde 4'l\u00fck art\u0131\u015fa ilaveten alaca\u011f\u0131 enflasyon fark\u0131n\u0131 g\u00f6sterecek. ,Temmuz-Ekim enflasyonu y\u00fczde 12.26 olarak ger\u00e7ekle\u015fti. Geriye 2 veri kald\u0131. Ancak tahminler ipu\u00e7lar\u0131n\u0131 veriyor. Merkez Bankas\u0131, Kas\u0131m ay\u0131 beklenti anketi sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Cari y\u0131l sonu T\u00dcFE beklentisi bir \u00f6nceki anket d\u00f6neminde y\u00fczde 24.22 iken, bu anket d\u00f6neminde y\u00fczde 24.45 oldu. \r\n\r\n,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin Ocak zamm\u0131 bu tahmine g\u00f6re y\u00fczde 13.99 olacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise y\u00fczde 10.49 enflasyon fark\u0131 olu\u015facak. ,Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak'ta, 2018'in ikinci 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde ger\u00e7ekle\u015fen enflasyonun y\u00fczde 3.5'i a\u015fan k\u0131sm\u0131 kadar fark alacakt\u0131. ,3 OCAK K\u0130L\u0130T TAR\u0130H\r\n\r\nKesin zam oran\u0131 Kas\u0131m ve Aral\u0131k enflasyon verileriyle ortaya \u00e7\u0131kacak. ,Zam ayn\u0131 ay maa\u015flara yans\u0131t\u0131lacak. SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileri ve memurlar maa\u015f \u00f6deme g\u00fcnlerinde yeni maa\u015flar\u0131n\u0131 ceplerine koyacak. ,Memur emeklileri ise enflasyon verisi beklenece\u011finden, Ocak'\u0131n 1'i ile 5'i aras\u0131nda maa\u015f\u0131n\u0131 zams\u0131z olarak alacak. ,\r\nYeni beklenti anketine g\u00f6re; memur ve memur emeklileri Ocak'ta, y\u00fczde 10.49 enflasyon fark\u0131 ve y\u00fczde 4 toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131 ile y\u00fczde 14.49 zam alabilecek..,Bu tahmine g\u00f6re memurlar\u0131n ve memur emeklilerinin Ocak zamm\u0131 y\u00fczde 10.49 enflasyon fark\u0131 ve y\u00fczde 4 toplu s\u00f6zle\u015fme art\u0131\u015f\u0131yla y\u00fczde 14.49'a ula\u015facak.\r\n\r\n,Bu tahmine g\u00f6re, 2018'in ikinci 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde enflasyon y\u00fczde 13.99 olarak ger\u00e7ekle\u015febilecek.,Memurlar ve emekliler, 3 Ocak'ta Aral\u0131k ay\u0131 enflasyonuyla zam oranlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenecek. ,Zam fark\u0131, ay i\u00e7erisinde duyurulacak tarihte hesaplara yat\u0131r\u0131lacak.