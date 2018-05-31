Müjdeyi bakan verdi: İndirim geliyor

M\u00fcjdeyi bakan verdi,\u0130ndirim geliyor...,Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal, kurumlar vergisinde indirim yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n\r\n,A\u011fbal, "Kurumlar vergisinde yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z 2 puanl\u0131k art\u0131\u015f\u0131 her an geri alabiliriz" diye konu\u015ftu.,\u201cEkonomi politikalar\u0131nda, para ve maliye politikalar\u0131nda uyum \u00e7ok \u00f6nemli buna her zaman \u00f6nem verece\u011fiz\u201d diyen A\u011fbal \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: ,\u201c\u015eu anda i\u00e7inde bulundu\u011fumuz ko\u015fullara bak\u0131nca maliye politikas\u0131n\u0131n her manada para politikas\u0131na destek vermesi laz\u0131m. ,Maliye politikas\u0131nda da benzer bir s\u0131k\u0131la\u015fmaya gidece\u011fiz. Maliye politikas\u0131 fiyat ve vergi ayarlamalar\u0131 bak\u0131m\u0131nda enflasyon beklentilerini a\u015fa\u011f\u0131 \u00e7ekecek destekleri verecek.\u201d