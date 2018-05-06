Mukaddes topraklara kilise izni

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abd\u00fclaziz es-Suud\u2019un, Bat\u0131\u2019ya \u015firin g\u00f6z\u00fckmek i\u00e7in 24 Ekim 2017\u2019de \u201cIl\u0131ml\u0131 \u0130slam\u2019a d\u00f6n\u00fcyoruz. A\u015f\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 yok edece\u011fiz\u201d diyerek ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131mlar\u0131n son halkas\u0131 i\u00e7in skandal bir imza at\u0131ld\u0131. ,M\u0131s\u0131r ve \u0130talyan medyas\u0131nda yay\u0131mlanan habere g\u00f6re Riyad y\u00f6netimi, toplumsal - k\u00fclt\u00fcrel a\u00e7\u0131kl\u0131k politikas\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde Suudi Arabistan tarihinde ilk defa kilise in\u015fa edilmek \u00fczere Vatikan ile i\u015f birli\u011fi anla\u015fmas\u0131 imzalad\u0131. ,Anla\u015fma ge\u00e7en nisan ay\u0131nda, Vatikan\u2019da dinler aras\u0131 diyalog dairesinden Frans\u0131z Kardinal Jean-Louis Tauran\u2019\u0131n Suudi Arabistan\u2019a yapt\u0131\u011f\u0131 ziyaret s\u0131ras\u0131nda imzaland\u0131. Frans\u0131z Kardinal\u2019le birlikte anla\u015fmaya D\u00fcnya M\u00fcsl\u00fcmanlar Birli\u011fi Genel Sekreteri \u015eeyh Muhammed bin Abd\u00fclkerim El-Issa imza att\u0131.,Konuyla ilgili Vatican News\u2019e konu\u015fan Tauran, \u201cSuudi Arabistan ziyaretimde y\u00fcksek seviyeli y\u00f6neticiler ve Suudi Kral Selman bin Abd\u00fclaziz ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm. Ziyaretim s\u0131ras\u0131nda, okullarda M\u00fcsl\u00fcman ve gayrim\u00fcslimlerin iyi g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcklerini, onlar\u0131n ikinci s\u0131n\u0131f vatanda\u015f kabul edilmediklerine vurgu yapt\u0131m. Yak\u0131nla\u015fma s\u00fcrecinin ba\u015flamas\u0131ndan memnuniyet duyuyorum. \u2018Suudi yetkililer \u00fclkeye yeni bir imaj kazand\u0131rmaya haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131n i\u015faretini verdi\u201d dedi. ,Yap\u0131lan anla\u015fma uyar\u0131nca gelecekteki g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri organize etmek \u00fczere taraflar\u0131n iki\u015fer temsilcisinin bulunaca\u011f\u0131 ortak koordinasyon komisyonu kurulmas\u0131 da kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Komisyon, iki y\u0131lda bir s\u0131ras\u0131yla Roma\u2019da ve Rab\u0131ta\u2019n\u0131n se\u00e7ece\u011fi bir \u015fehirde toplanacak. Konuyla ilgili Suudi Arabistan\u2019dan yalanlama gelmedi. Kilisenin nereye yap\u0131laca\u011f\u0131 konusunda yer ismi verilmezken, baz\u0131 \u0130talyan gazeteleri \u201cMedine\u201d iddias\u0131nda bulundu. Veliaht Prens Selman, mart ay\u0131nda M\u0131s\u0131r\u2019a yapt\u0131\u011f\u0131 ziyaretinde Kahire\u2019deki K\u0131pti Kilisesi\u2019ni ziyaret edip Papa II. Tavadros ile g\u00f6r\u00fc\u015ferek bir ilke imza atm\u0131\u015ft\u0131.,Prof. Dr. Ekrem Bu\u011fra Ekinci: Hicaz b\u00f6lgesine gayri m\u00fcslimlerin yerle\u015fmesi Osmanl\u0131 zaman\u0131ndan itibaren yasak. Bug\u00fcn bile Mekke\u2019ye gayrim\u00fcslimler giremiyor; Medine\u2019ye yerle\u015femiyorlar. Onun i\u00e7in \u2018mukaddes topraklar\u2019a kiliseye l\u00fczum yoktur.