Münbiç'e obüs topları sevk edildi

B\u00d6LGE G\u00dcVENDE TUTULACAK,Bing\u00f6l 49. Komando Tugay\u0131'ndan komando birliklerini g\u00f6nderen TSK, ayn\u0131 b\u00f6lgeye toplar da sevk etmeye ba\u015flad\u0131.,Geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alt\u0131nda Kilis \u00fczerinden Elbeyli \u00fczerinden tank ve f\u0131rt\u0131na ob\u00fcs toplar\u0131n\u0131n M\u00fcnbi\u00e7 s\u0131n\u0131r\u0131na g\u00f6nderildi\u011fi bildirildi.,Kilis\u2019e bat\u0131 ve do\u011fu illerinden gelen tank ile f\u0131rt\u0131na ob\u00fcs toplar\u0131, Elbeyli il\u00e7esi \u00c7obanbey \u00fczerinden Suriye\u2019nin El Bab b\u00f6lgesi ile Menbi\u00e7 s\u0131n\u0131r\u0131na sevk edildi.,Rusya'n\u0131n operasyonlara ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye de \u00f6nlemlerini art\u0131r\u0131yor.