Murat Başoğlu hakkında flaş karar

Murat Ba\u015fo\u011flu mahkemeden \u00e7\u0131kan karar ile \u015foku ya\u015fad\u0131.,Murat Ba\u015fo\u011flu'na mahkemeden k\u00f6t\u00fc bir haber geldi. Yarg\u0131lama s\u00fcrecinde yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131k\u0131\u015f yasa\u011f\u0131 konulan Ba\u015fo\u011flu, bu yasa\u011f\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in yasa\u011f\u0131 koyan Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ba\u015fvurdu. ,Ancak mahkeme gerek\u00e7esini belirterek dosyan\u0131n temyiz s\u00fcreci bitinceye kadar bu yasa\u011f\u0131n devam etmesine karar verdi ve Ba\u015fo\u011flu'nun talebini kabul etmedi. ,Bunun \u00fczerine Ba\u015fo\u011flu'nun avukatlar\u0131 \u00fcst mahkeme olarak Mu\u011fla A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. ,A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi de Ba\u015fo\u011flu'na yurt d\u0131\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f yasa\u011f\u0131 koyan Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin karar\u0131n\u0131 yerinde buldu ve Ba\u015fo\u011flu'nun itiraz\u0131n\u0131 reddetti. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi'nin bu karar\u0131 nihai \u00f6zellik ta\u015f\u0131yor. Dolay\u0131s\u0131yla Ba\u015fo\u011flu, dava dosyas\u0131 temyiz edilene kadar yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kamayacak. ,Bodrum'da g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri bas\u0131na yans\u0131yan Ba\u015fo\u011flu ve ye\u011feni hakk\u0131nda Bodrum Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan iddianame haz\u0131rlam\u0131\u015f ve 'hayas\u0131zca davran\u0131\u015flarda bulunmak' su\u00e7undan 1 y\u0131la kadar hapis istemiyle iddianame hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015flard\u0131. ,Yarg\u0131lama s\u00fcrecinde de Ba\u015fo\u011flu ve ye\u011fenine yurtd\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131k\u0131\u015f yasa\u011f\u0131 konulmu\u015ftu. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yap\u0131lan yarg\u0131lama sonucunda 9 Mart'ta iki san\u0131k i\u00e7in de beraat karar\u0131 verilmi\u015fti. Milliyet