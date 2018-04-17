Murat Boz'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Murat Boz ile Asl\u0131 Enver'in ayr\u0131l\u0131k haberleri magazin g\u00fcndemini sallam\u0131\u015ft\u0131.,Sosyal medya hesaplar\u0131ndan birbirlerini silmeyen ve ayr\u0131l\u0131klar\u0131 hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klama dahi yapmayarak sessizliklerini koruyan \u00e7iftten ilk hamle Murat Boz'dan geldi.,Asl\u0131 Enver'den ayr\u0131lan Murat Boz, annesi Nedret Han\u0131m'\u0131n do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc Instagram hesab\u0131ndan ''\u0130yi ki do\u011fdun annem'' notuyla kutlad\u0131. ,Murat Boz'un annesiyle birlikte \u00e7ekildi\u011fi foto\u011fraf\u0131 yoruma kapatmas\u0131 ve 21 Mart'tan bu yana ilk kez payla\u015f\u0131m yapmas\u0131 dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131. Bir\u00e7ok sosyal medya kullan\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n akl\u0131na ''Ayr\u0131l\u0131\u011fa anne mi neden oldu?'' sorusu geldi.