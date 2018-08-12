Murat Boz ile Aslı Enver'in barışmaları an meselesi!

Murat Boz ile Asl\u0131 Enver'in iki bu\u00e7uk y\u0131ll\u0131k birlikteli\u011fi d\u00f6rt ay \u00f6nce bitmi\u015fti. ,Murat Boz'un son bir ayd\u0131r Asl\u0131 Enver'le bar\u0131\u015fmak i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba harcad\u0131\u011f\u0131 iddia edildi. ,F\u0131rt\u0131nal\u0131 birlikteli\u011fin son bulu\u015fu sevenlerini \u00fczm\u00fc\u015ft\u00fc.,Bu olay magazin g\u00fcndeminde de uzun s\u00fcre kalarak \u00e7ok konu\u015fulan konulardan biri olmu\u015ftu.,Ard\u0131ndan \u015foke eden bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131.,Eski k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131 bar\u0131\u015fmaya ikna etmek i\u00e7in arkada\u015flar\u0131n\u0131 devreye sokan Murat Boz, Enver'in kalbini yeniden \u00e7almak i\u00e7in evine k\u0131rm\u0131z\u0131-beyaz g\u00fcller g\u00f6nderdi. ,Asl\u0131 Enver'in ili\u015fkilerini \u00e7\u0131kmaza s\u00fcr\u00fckleyen sorunlar\u0131 yeniden ya\u015famak istemedi\u011fi i\u00e7in Murat Boz'dan s\u00fcre istedi\u011fi iddia edildi. ,Yak\u0131n \u00e7evresi, \u00e7iftin yeniden bar\u0131\u015faca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc. ,Hatta \u00f6yle ki bir\u00e7ok ki\u015fi onlar\u0131 \u00f6rnek \u00e7ift olarak g\u00f6steriyordu.,.