Murat Boz'un paylaşımı sosyal medyayı salladı

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Murat Boz, spor sonras\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlar\u0131na devam ediyor. ,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Murat Boz'un spor sonras\u0131 payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf sosyal medyay\u0131 sallad\u0131. Eski formsuz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc geride b\u0131rakan Murat Boz, fit v\u00fccuduyla Instagram'da f\u0131rt\u0131na gibi esiyor.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Murat Boz, kol kaslar\u0131n\u0131n \u00f6n planda oldu\u011fu payla\u015f\u0131m ile k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde \u00e7ok say\u0131da be\u011feni ald\u0131. Boz'un takip\u00e7ileri foto\u011fraf\u0131 kendi sosyal medya hesaplar\u0131ndan payla\u015farak, be\u011fendiklerini belli etti.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Murat Boz, kablosuz kulakl\u0131klar\u0131yla dikkat \u00e7ekti. Bir\u00e7ok payla\u015f\u0131mda kulakl\u0131klar\u0131ndan vazge\u00e7meyen Murat Boz, son payla\u015f\u0131m\u0131nda da kulakl\u0131klar\u0131ndan vazge\u00e7medi.