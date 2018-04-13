Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı

Evlenecekleri y\u00f6n\u00fcnde haberler \u00e7\u0131kan Murat Boz ve Asl\u0131 Enver, b\u00fcy\u00fck bir s\u00fcrprize imza atarak 2,5 y\u0131ll\u0131k ili\u015fkilerini noktalad\u0131.\r\n\r\n,Beyaz TV'de yay\u0131nlanan S\u00f6ylemezsem Olmaz'\u0131n haberine g\u00f6re; 2016 y\u0131l\u0131nda birlikte olmaya ba\u015flayan Murat Boz ve Asl\u0131 Enver, uzun s\u00fcredir ayn\u0131 evde kal\u0131yorlard\u0131. \r\n,Bilinmeyen bir nedenden dolay\u0131 al\u0131nan ayr\u0131l\u0131k karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Asl\u0131 Enver, birlikte oturduklar\u0131 evden ta\u015f\u0131nd\u0131\r\n,\u0130ki isim, sosyal medya hesaplar\u0131nda payla\u015ft\u0131klar\u0131, birlikte \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraflar\u0131n\u0131 ise hen\u00fcz silmedi.\r\n\r\n,.,\u00dcnl\u00fc \u00e7iftten k\u00f6t\u00fc haber geldi.