Murat Soydan kalça kemiğini kırdı

Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n \u00fcnl\u00fc oyuncusu Murat Soydan, kal\u00e7a kemi\u011fi k\u0131r\u0131lmas\u0131 nedeniyle hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Cumartesi g\u00fcn\u00fc evinde yataktan d\u00fc\u015fen \u00fcnl\u00fc oyuncu Murat Soydan'\u0131n kal\u00e7a kemi\u011fi k\u0131r\u0131ld\u0131. \u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n e\u015fi G\u00fcl Soydan, "Evde bir kaza ge\u00e7irdi. Hemen hastaneye kald\u0131rd\u0131k. Ba\u015fka bir rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle kan suland\u0131r\u0131c\u0131 ila\u00e7lar kulland\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in hemen ameliyat edilemedi. Sal\u0131 ya da \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc operasyon yap\u0131labilir " dedi.\r\n\r\n,Murat Soydan, 2 Ekim 1940, Babas\u0131n\u0131n memuriyeti dolay\u0131s\u0131yla K\u0131rklareli'in L\u00fcleburgaz il\u00e7esinde do\u011fmu\u015ftur. Ger\u00e7ek ad\u0131 R\u00fc\u00e7han Tercan'd\u0131r. \u0130lk ve ortaokulu L\u00fcleburgaz'da, liseyi Edirne'de okudu. \u00dcniversite i\u00e7in \u0130stanbul'a geldi. \u0130ktisadi \u0130limler Akademisi'nde okurken bir yandan da \u0130stanbul Belediye Konservatuar\u0131 T\u00fcrk Musikisi b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bitirdi. Ayn\u0131 zamanda \u00fcniversite tahsili s\u0131ras\u0131nda Tekel'de memurluk yapt\u0131.\r\n\r\n,Askerli\u011fini yedek subay olarak yapt\u0131ktan sonra 1966 y\u0131l\u0131nda "Perde" mecmuas\u0131n\u0131n a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015fmay\u0131 Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Sinema hayat\u0131na 1966 y\u0131l\u0131nda Nejat Saydam'\u0131n \u00e7ekti\u011fi "Kolsuz Kahraman" adl\u0131 filmle ba\u015flad\u0131. Filmin kadrosunda C\u00fcneyt Ark\u0131n,Fatma Girik ve Suzan Avc\u0131 da vard\u0131r. 1970'li y\u0131llar\u0131n "J\u00f6n" oyuncular\u0131ndan olan Murat Soydan, bir\u00e7ok filmde T\u00fcrkan \u015eoray ve H\u00fclya Ko\u00e7yi\u011fit'le ba\u015frol\u00fc payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,Dizi filmlerde de ve 221 filmde oynayan Murat Soydan, bir d\u00f6nem Sinema Oyuncular\u0131 Derne\u011fi ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131. 1972 y\u0131l\u0131nda 9. Antalya Alt\u0131n Portakal Film Festivalinde "Zul\u00fcm" filmindeki rol\u00fc ile En \u0130yi Erkek Oyuncu \u00d6d\u00fcl\u00fcn\u00fc kazand\u0131.\r\n,\r\nMurat Soydan'\u0131n ilk evlili\u011finden bir \u00e7ocu\u011fu vard\u0131r. \u0130kinci evlili\u011fini U\u011fur G\u00fcl han\u0131m ile yapm\u0131\u015ft\u0131r. Ali ve Mehve\u015f adlar\u0131nda iki \u00e7ocu\u011fu vard\u0131r. Oyuncunun oynad\u0131\u011f\u0131 baz\u0131 filmler: \u0130stanbul Hat\u0131ras\u0131, Farkl\u0131 Boyut, Vatan Sa\u011folsun, Dudaktan Kalbe, G\u00f6lgeler Silinirken