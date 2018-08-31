Murat Yıldırım'dan Kenan Işık açıklaması

\u0130n\u015fallah en yak\u0131n zamanda gelir ve program\u0131 sunmaya devam eder\u201d yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n,Oyuncu, \u2018Kim Milyoner Olmak \u0130ster?\u2019in eski sunucusu Kenan I\u015f\u0131k\u2019\u0131n sa\u011fl\u0131k durumuyla ilgili soruya, \u201cAilesinden dolay\u0131 ziyaret etme \u015fans\u0131m olmad\u0131.,Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu...,.,Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m, e\u015fi \u0130mane Elbani\u2019yle objektiflere poz verdi.\r\n,Kenan I\u015f\u0131k'\u0131n sundu\u011fu Milyoner program\u0131n\u0131 sunan Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'dan a\u00e7\u0131klama geldi.