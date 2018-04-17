Murat Yıldırım'ı kızdıracak sözler

Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131 k\u0131zd\u0131racak s\u00f6zler,.,Mesut Yar bug\u00fcnk\u00fc k\u00f6\u015fesinde \u201cKim Milyoner Olmak \u0130ster?\u201din ekran maceras\u0131n\u0131 masaya yat\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,\u201cKim Milyoner Olmak \u0130ster?\u201d (atv) ciddi anlamda s\u00fcksesini kaybetti. \u00d6n\u00fcndeki r\u00fczgar nereden eserse essin yar\u0131\u015fma eskiden reyting listesinde mutlaka ilk 10 ya da 20 program aras\u0131nda yer al\u0131yordu...\r\n\r\n,\u015eimdi bu skorlar \u00e7ok zor yakalan\u0131yor. .\r\n\r\n,Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m iyi bir oyuncu ama o koltukta h\u00e2l\u00e2 tedirgin. Bir de ses, herkesi rahatlatan, izleyene g\u00fcven telkin eden ses; bak o da o koltu\u011fa bir t\u00fcrl\u00fc oturam\u0131yor...\r\n\r\n,Bir TV klasi\u011finden kolayca vazge\u00e7memek laz\u0131m. Program iyi bir idman s\u00fcreci istiyor. Ben dostum ve bunu netlikle yaz\u0131yorum!\r\n\r\n,\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc sunucu de\u011fi\u015fimi programa \u00e7ok da yaramad\u0131. Format eskise, izlenirlik b\u00f6ylesine ini\u015fli \u00e7\u0131k\u0131\u015fl\u0131 olmazd\u0131..