Muş'ta can pazarı! Donmaktan son anda kurtuldular

Mu\u015f'un Kayal\u0131su k\u00f6y\u00fcnden hayvanlar\u0131 ile ovaya inmeye \u00e7al\u0131\u015fan 15 vatanda\u015f, kar ve so\u011fuk hava nedeniyle mahsur kald\u0131. ,Mahsur kalan vatanda\u015flardan donma tehlikesi ge\u00e7iren biri \u00e7ocuk \u00fc\u00e7 ki\u015fi ekipler taraf\u0131ndan s\u0131rtta ta\u015f\u0131nd\u0131. ,Mu\u015f'ta k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f ve b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131n\u0131 Kayal\u0131su k\u00f6y\u00fcnden ovaya indirmeye \u00e7al\u0131\u015fan vatanda\u015flar, kar ve so\u011fuk hava nedeniyle yollar\u0131na devam edemedi. Durumu Jandarmaya bildiren hayvan sahipleri yard\u0131m istedi. Olay\u0131n AFAD, \u0130l \u00d6zel \u0130dare, 112 ve UMKE'ye bildirilmesi \u00fczerine harekete ge\u00e7en ekipler, mahsur kalan vatanda\u015flar i\u00e7in seferber oldu. ,Kar nedeniyle ula\u015f\u0131ma kapal\u0131 olan yolda yol a\u00e7ma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatan ekipler, yakla\u015f\u0131k 4 saatlik bir yol a\u00e7ma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131. Zaman zaman yoldan \u00e7\u0131kan ekipler zor anlar ya\u015fad\u0131. Yo\u011fun kar nedeniyle ilerleyemeyen ekipler, AFAD'\u0131n kar motoru ile mahsur kalan vatanda\u015flara ula\u015fabildi. ,Olay yerine ula\u015fan AFAD ve 112 ekipleri burada donma tehlikesi ge\u00e7iren 13 ya\u015f\u0131ndaki Ahmet Erez, Erkan Erez ve Nesim Erez'e ilk m\u00fcdahaleyi yapt\u0131. \u0130lk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan donma tehlikesi ge\u00e7iren hastalar\u0131 s\u0131rt\u0131na alan AFAD ekipleri, kar motoru ile hastalar\u0131 ambulanslara ta\u015f\u0131d\u0131. Hastalar, ambulanslarda yap\u0131lan m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan Mu\u015f Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Sabah saat 07.00'de yola \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden k\u00f6yl\u00fclerden Mehmet \u00d6zerbilek, \u201cAncak bu saatte buraya vard\u0131k. Toplamda 10 ki\u015fiydik ve 200 tane de hayvan\u0131m\u0131z var. K\u00f6yl\u00fclerin yar\u0131s\u0131 geri d\u00f6nd\u00fc geri kalan yar\u0131m\u0131zda yola devam etti. Allah, devlete zeval vermesin. \u0130l \u00d6zel \u0130daresi, AFAD, 112 ve UMKE ekipleri gelip bizi kurtard\u0131. Te\u015fekk\u00fcr ediyorum. \u0130\u00e7imizde \u00e7ocuk ve baz\u0131 arkada\u015flar\u0131m\u0131z donam tehlikesi ge\u00e7irdi. AFAD ekipleri onlar\u0131 g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\u201d dedi. ,AFAD \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ma\u015fallah Y\u0131ld\u0131z ise, saat 14.00'te Jandarmadan gelen ihbar \u00fczerine harekete ge\u00e7tiklerini s\u00f6yledi. Kayal\u0131su k\u00f6y\u00fcnden 15 ki\u015finin hayvanlar\u0131 ile Mu\u015f'a do\u011fru yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cKayal\u0131su k\u00f6y\u00fcnden 15 \u00e7oban s\u00fcr\u00fcleriyle Mu\u015f'a gelirken yolda donma tehlikesi ge\u00e7iriyor. ,Sabah 07.00'de yola \u00e7\u0131kan vatanda\u015flardan saat 16.00'ya kadar haber al\u0131namay\u0131nca yola \u00e7\u0131kt\u0131k. Mu\u015f AFAD, \u0130l \u00d6zel \u0130dare, 112 ve UMKE ile birlikte buraya geldik. \u00c7avu\u015ftepe mevkiinde belli bir noktaya kadar geldik. Kar\u0131n yo\u011fun olmas\u0131 nedeniyle greyder buradan ge\u00e7emedi. Bizde buradan kar motoru ile ilerleyip 3 hastay\u0131 al\u0131p, di\u011fer vatanda\u015flar\u0131 da kurtar\u0131p Mu\u015f'a do\u011fru gidiyoruz.\u201d diye konu\u015ftu.