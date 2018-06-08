Muş'taki sondaj kuyusundan gaz çıktı

Mu\u015f merkeze ba\u011fl\u0131 Bozbulut k\u00f6y\u00fc giri\u015finde yap\u0131lan maden arama esnas\u0131nda a\u00e7\u0131lan bir sondaj kuyusundan gaz \u00e7\u0131kt\u0131.,Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yap\u0131lan maden arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda sondaj kuyusunun 390'\u0131nc\u0131 metresinde gaza rastland\u0131. \u0130lk defa b\u00f6yle bir \u015feyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden k\u00f6yl\u00fcler, buradan \u00e7\u0131kacak sonucu merakla bekliyor.\r\n\r\n,Konuyla ilgili olarak gazetecilere a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Bozbulut k\u00f6y\u00fc muhtar\u0131 Mehmet Emin Ko\u00e7, madencilerin yakla\u015f\u0131k olarak 2 y\u0131ldan beri k\u00f6ylerinde maden arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,K\u00f6y\u00fcn giri\u015finde sondaj \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131l\u0131rken sahur vaktinde b\u00fcy\u00fck bir patlama sesiyle uyand\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren muhtar Ko\u00e7, "Bir hafta \u00f6nce sondaj \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in yetkili arkada\u015flara yer belirledik sondaj vurmalar\u0131 i\u00e7in. Sahur vaktinde sondaj vururken bir patlama sesi ile uyand\u0131k. Buraya gelip bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda yetkililerin bize s\u00f6yledi\u011fi \u015fey; 'metan gaz\u0131' dediler. Gaz \u00e7\u0131k\u0131yor ve \u015fu anda 2-3 g\u00fcnden beri durmadan devam ediyor. Yetkili birimler hen\u00fcz metan gaz\u0131 m\u0131 ya da ba\u015fka bir \u015fey mi inceliyorlar. Hen\u00fcz ne oldu\u011funu bilmiyoruz ama birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7erisinde belli olur. \u015eu anda bu gaz yakla\u015f\u0131k 50-60 metre y\u00fcksekli\u011fe gaz at\u0131yor. Gaz\u0131n zararl\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilmiyoruz. Yetkili birimlerin m\u00fcdahale etmesini bekliyoruz. Sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan iyi olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, hayvanlar konusunda Mu\u015f G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden gelip bakmalar\u0131n\u0131 rica ediyoruz. Yani bir zarar\u0131 var m\u0131 diye. Bu kuyudan \u00e7evreye toz gibi bir madde p\u00fcsk\u00fcr\u00fcyor. Kuma benziyor. Gerekenin yap\u0131lmas\u0131n\u0131 rica ediyoruz" dedi.\r\n \r\n,Olay\u0131n 3 g\u00fcn \u00f6nce meydana geldi\u011fini ifade eden k\u00f6y sakinlerinden Veysi Erikli ise "Meydana gelen olay gecesinde patlama ile birlikte hemen olay yerine ko\u015ftuk. ,Arkada\u015flardan bilgi almaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Bize s\u00f6yledikleri 'metan gaz\u0131' oldu\u011fu y\u00f6n\u00fcnde. Gaz\u0131n ne oldu\u011fu bizi ilgilendirmiyor asl\u0131nda. Bizi ilgilendiren k\u0131sm\u0131 bunun halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 \u00fczerindeki etkisi, hayvan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 \u00fczerindeki etkisi ve bitkisel \u00fcretime olan etkisidir. K\u00f6y sakinleri olarak bizim istedi\u011fimiz G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn bitkisel \u00fcretim \u00fczerindeki olumsuz etkilerini ara\u015ft\u0131rmas\u0131 ve \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn gelip halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 \u00fczerindeki olumsuz etkisinin tespitini yapmas\u0131 ve bu konuda \u00f6nlemler almas\u0131n\u0131 istiyorum" diye konu\u015ftu.