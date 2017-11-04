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15 TEMMUZ
Müşerref teyzenin 21 yıllık hayali gerçek oldu
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Müşerref teyze, "Cumhurbaşkanımızla 21 yıldır görüşmek istiyordum. Dualarım bugün kabul oldu" dedi. .
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