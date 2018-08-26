Muslera isyan etti! "Ahlak dışı, utanıyorum"

Galatasaray\u2019\u0131n kaptan\u0131 Fernando Muslera, Al Hilal tak\u0131m\u0131na transfer olan Frans\u0131z golc\u00fc Gomis ile kavga etti\u011fi iddialar\u0131na sert \u00e7\u0131kt\u0131!\r\n,"Ahlak d\u0131\u015f\u0131, utan\u0131yorum",Sonunda isyan etti...,Muslera payla\u015f\u0131mda, \u2018Sevgili arkada\u015flar, d\u00fcn bir tv kanal\u0131nda yap\u0131lan programda Bahri Havad\u0131r adl\u0131 eski Galatasaray \u00e7al\u0131\u015fan ki\u015fi, ismimi kullanarak ger\u00e7ek ve ahlak d\u0131\u015f\u0131 bir iddia bulunmu\u015ftur.\r\n\r\n, Bu ki\u015finin a\u011fz\u0131ndan \u00e7\u0131kan tek bir kelimenin do\u011fru olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 onun ad\u0131na utanarak ben s\u00f6yl\u00fcyorum\u2019 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,Muslera'y\u0131 \u00e7\u0131ld\u0131rtan iddia!,Konuyla ilgili Gomis'ten bir a\u00e7\u0131klama gelmedi...,\u0130ddiaya g\u00f6re; Frans\u0131z forvet, 20 g\u00fcn \u00f6nceki tak\u0131m yeme\u011finde Muslera\u2019yla kavga etmi\u015fti.\r\n\r\nGomis\u2019in kavgay\u0131 da tak\u0131mdan ayr\u0131lmak i\u00e7in \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131. Bu \u015fok olaydan 10 g\u00fcn sonra da Abdurrahim Albayrak\u2019tan maa\u015f\u0131na yine zam yap\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi\u011fi ve talebi olumlu kar\u015f\u0131lanmay\u0131nca da masaya yumru\u011funu vurdu\u011fu iddia edildi.\r\n\r\nGomis\u2019in Al Hilal\u2019den kazanaca\u011f\u0131 para ise ger\u00e7ekten dudak u\u00e7uklatacak cinstendi.,Muslera, 20 g\u00fcn \u00f6nceki tak\u0131m yeme\u011finde Gomis'in kendisiyle kavga etti\u011fi iddias\u0131na Instagram'dan hikaye payla\u015f\u0131m\u0131 yaparak yan\u0131t verdi. \r\n