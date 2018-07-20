Mustafa Ceceli'nin çocuğuna kayyum atandı

Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli o\u011flu Ar\u0131n\u2019\u0131n menfaatinin korunmas\u0131 ad\u0131na Sulh Hukuk Mahkemesi\u2019ne ba\u015fvurup \u00e7ocu\u011fa kayyum atanmas\u0131 talebinde bulundu.,Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik'in bo\u015fanma davas\u0131na ili\u015fkin yeni bir talep ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Sosyal hizmet g\u00f6revlileri Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik ile de g\u00f6r\u00fc\u015fecek. \r\n\r\n,Mahkemenin \u00e7ocuk i\u00e7in en do\u011fru karar\u0131 vermesine yard\u0131mc\u0131 olmak i\u00e7in ara\u015ft\u0131rma yapacaklar.\r\n\r\n,Velayet davalar\u0131nda anne ve baba taraf oldu\u011fu i\u00e7in 18 ya\u015f\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun haklar\u0131n\u0131n korunmas\u0131 amac\u0131yla mahkeme, bir ki\u015fiyi kayyum olarak atayabilir. \r\n\r\n,Kayyum, anne-baban\u0131n onaylad\u0131\u011f\u0131 bir ki\u015fi olabilir. \r\n\r\nYa da anla\u015fmazl\u0131k varsa mahkemenin atayaca\u011f\u0131 tarafs\u0131z bir ki\u015fi se\u00e7ilir. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Kayyumun g\u00f6revi; mahkeme sonu\u00e7lanana kadar \u00e7ocu\u011fu yasal olarak temsil etmektir.\r\n