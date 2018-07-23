Mustafa Ceceli'nin Konya konseri iptal edildi

G\u00fcndemi sarsan haberlerin ard\u0131ndan Mustafa Ceceli bir \u015fokla daha sars\u0131ld\u0131...\r\n,Konya'n\u0131n Seydi\u015fehir Belediyesinin 10-15 A\u011fustos tarihleri aras\u0131nda d\u00fczenleyece\u011fi 'Seydi\u015fehir Kalk\u0131nma \u015e\u00f6leni'nde sanat\u00e7\u0131lar Esat Kabakl\u0131, \u0130smail Altunsaray, U\u011fur I\u015f\u0131lak, H\u00fcseyin Ka\u011f\u0131t ve Grup \u0130mera'n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Mustafa Ceceli'nin de konser verece\u011fi duyurulmu\u015ftu,Ancak Seydi\u015fehir Belediyesi, 10 A\u011fustos g\u00fcn\u00fc Mustafa Ceceli'nin verece\u011fi konseri iptal etti. ,2 Kas\u0131m 1980 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya gelen Mustafa Ceceli aslen \u00c7ank\u0131r\u0131l\u0131d\u0131r. Ankara'da b\u00fcy\u00fcyen Mustafa Ceceli ilk\u00f6\u011fretim ve lise e\u011fitimini de burada alm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,M\u00fczik kariyerine amat\u00f6r olarak \u00fcniversitede ba\u015flayan Mustafa Ceceli 2009 y\u0131l\u0131nda "Ceceli" alb\u00fcm\u00fc ad\u0131yla piyasaya h\u0131zl\u0131 bir giri\u015f yapm\u0131\u015ft\u0131r. Daha sonra 2012 y\u0131l\u0131nda "Es" alb\u00fcm\u00fcyle g\u00f6n\u00fcllere esen Mustafa Ceceli 2014 y\u0131l\u0131nda "Kalpten" alb\u00fcm\u00fcyle de kalpleri kazanm\u0131\u015ft\u0131r.,Magazin g\u00fcndemi son 10 g\u00fcnd\u00fcr Sinem Gedik, \u0130ntizar ve Mustafa Ceceli'yi konu\u015fuyor. ,Ankara \u00dcniversitesi Veteriner Hekimli\u011fi b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc kazan\u0131p okuyan Ceceli 3. s\u0131n\u0131fta Yeditepe \u00dcniversitesi \u0130\u015fletme B\u00f6l\u00fcm\u00fc\u2019n\u00fc kazand\u0131 ve \u0130stanbul'da okumaya ba\u015flad\u0131.,Kariyeri boyunca bir \u00e7ok \u00f6d\u00fcle sahip olan ba\u015far\u0131l\u0131 isimin en dikkat \u00e7eken \u00f6d\u00fclleri ise 40.Alt\u0131n Kelebek \u00d6d\u00fcllerindeki "En \u0130yi Erkek Sanat\u00e7\u0131" \u00f6d\u00fcl\u00fcd\u00fcr. 1 Kas\u0131m 2008 senesinde Sinem Ceceli ile evlenen sanat\u00e7\u0131n\u0131n bu evlilikten Ar\u0131n ad\u0131nda bir o\u011flu vard\u0131r.,Son olarak "A\u015fk i\u00e7in gelmi\u015fiz" alb\u00fcm\u00fcyle sevenlerinin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan Mustafa Ceceli m\u00fctevazi hayat\u0131 ve samimiyetiyle herkesin sevgisini kazanm\u0131\u015ft\u0131r.