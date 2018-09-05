Mustafa Sarıgül, İnce-Kılıçdaroğlu çekişmesinde tarafını belli etti.

CHP'de Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile Muharrem \u0130nce aras\u0131nda s\u00fcren liderlik yar\u0131\u015f\u0131nda Mustafa Sar\u0131g\u00fcl de saf\u0131n\u0131 se\u00e7ti. ,Ad\u0131 bug\u00fcnlerde CHP'nin \u015ei\u015fli Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 olarak ge\u00e7en Sar\u0131g\u00fcl, Muharrem \u0130nce'yi hedef ald\u0131.\r\n\r\n,Bir d\u00f6nem CHP eski lideri Deniz Baykal'\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan ve ya\u015fanan tart\u0131\u015fmayla g\u00fcndeme gelen Sar\u0131g\u00fcl, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan \u0130nce'yi "ham davranmakla" su\u00e7lad\u0131.\r\n\r\n,Sar\u0131g\u00fcl \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:, "Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi bitmi\u015f, sizi insanlar aday yapm\u0131\u015flar, o se\u00e7im biter bitmez, aceleci ve ham davranman\u0131n \u00e7ok bir anlam\u0131 yok. ,Ola\u011fan\u00fcst\u00fc kongreler CHP'ye hi\u00e7bir zaman fayda sa\u011flamam\u0131\u015ft\u0131r., \u0130nsanlar onun sabr\u0131n\u0131, zaman\u0131n\u0131, saatini beklemeli. ,\u015eu anda zaten mevcut bir genel ba\u015fkan var. ,G\u00f6revine devam ediyor. Daha yeni zaten kongre oldu."\r\n\r\n,Sar\u0131g\u00fcl, \u0130nce'nin adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in "K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun g\u00f6sterdi\u011fi nezakete, zerafete bunun yap\u0131lmas\u0131 do\u011fru de\u011fil" dedi.,.,Mustafa Sar\u0131g\u00fcl, \u0130nce-K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu \u00e7eki\u015fmesinde taraf\u0131n\u0131 belli etti.